Niższe ceny skupu kurcząt brojlerów, ale wyższe ceny detaliczne

Ceny skupu drobiu na krajowym rynku kształtują się pod wpływem kilku kluczowych czynników. Wzrastająca produkcja krajowa, a także coraz większa konkurencja na rynkach zbytu działa w kierunku spadku cen. W pewnym stopniu spadki te są jednak ograniczane przez wzrost wolumenu eksportu, a także konsumpcji krajowej.

- Z danych MRiRW wynika, że w okresie od stycznia do września br. z Polski wyeksportowano 1,07 mln t mięsa i podrobów drobiowych, czyli o blisko 11% więcej niż przed rokiem. Polska eksportuje głównie do krajów UE, gdzie trafia 72% wolumenu eksportu. Największy udział w strukturze odbiorców mięsa drobiowego z naszego kraju mają Niemcy, gdzie w omawianym okresie trafiło blisko 160 tys. t tych produktów, czyli o 5% więcej r/r. Na drugiej pozycji znajduje się Wielka Brytania, która zakupiła blisko 89 tys. t, czyli o 12% więcej r/r. - podaje dr Magdalena Kowalewska, analityk biura analiz sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

- Dzięki wysiłkom, włożonym w uzyskanie bezpośredniego dostępu do rynku chińskiego coraz więcej mięsa drobiowego trafia do Kraju Środka. W okresie I-IX 2019 r. wysłaliśmy tam ponad 18 tys. t, co stanowiło niespełna 1,7% udziału w całkowitym wolumenie eksportu. Warto jednak podkreślić, że jest to dla nas bardzo ważny, perspektywiczny odbiorca i pomimo małego udziału, eksport do Chin dynamicznie się rozwija. W październiku br. trzy polskie zakłady drobiarskie uzyskały zgodę na eksport do Chin, a kolejne są w trakcie stosownej procedury. W związku z tym oczekujemy, że w kolejnych miesiącach Chiny będą zajmowały coraz ważniejszą pozycję na liście importerów polskiego mięsa drobiowego - dodaje ekspertka.

Jak wynika z danych GUS przeciętne, bilansowe spożycie mięsa drobiowego w Polsce w 2018 r. wyniosło 27 kg/ mieszkańca. Szacujemy, że w 2019 r. wzrośnie o kolejne 2 kg/ mieszkańca.

Według danych GUS, w październiku br. padł rekord wylęgów kurcząt brojlerów, które wyniosły 121,7 mln sztuk, czyli o 6% więcej r/r. W okresie od stycznia do października 2019 r. łącznie wielkość wstawień wyniosła 1107,9 mln sztuk, czyli o ponad 6% więcej w relacji rocznej. Wzrost produkcji krajowej powoduje presję na ceny.

Spadek cen skupu kurcząt brojlerów nie jest widoczny w przypadku cen detalicznych. Jak wynika z danych GUS w październiku br. za 1 kg kurczęcia patroszonego płacono 7,41 zł, czyli o ponad 2% więcej r/r.