Norwedzy: Mniej niż 1 procent naszych ryb jest leczone antybiotykami

Gitte Hannemann Mollan wskazuje, że w Norwegii środki przeciwdrobnoustrojowe są stosowane wyłącznie w przypadku choroby.

- Ryby nie są sprzedawane, gdy w ich organizmie znajdują się reszki leków. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki, m.in. skutecznych szczepionek stosowanych na wczesnym etapie życia ryb, wykorzystywanie leków w hodowli znacznie zmalało. Obecnie mniej niż 1% wszystkich łososi norweskich jest leczonych antybiotykami i odbywa się to pod stałym i ścisłym nadzorem weterynaryjnym - dodaje.

Jak uzupełnia przedstawicielka Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza, spożywanie większej ilości owoców morza może odgrywać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym.

- Wynika to wprost z raportu, który został zaprezentowany podczas szczytu klimatycznego ONZ w 2019 roku. Głównym powodem jest mniejsza emisja śladu węglowego przez przemysł rybny niż np. w przypadku hodowli bydła. Co ważne, norweskie przedsiębiorstwa rybne od zawsze były w czołówce w produkcji zrównoważonego białka, co zostało potwierdzone w rankingu Coller FAIRR Protein Index 2019 - wskazuje.

Hannemann Mollan informuje, że polscy przetwórcy najchętniej importują z Norwegii łososia, a następnie śledzia, dorsza i pstrąga. Nasza rozmówczyni ocenia, że w przyszłości będzie rósł popyt na dorsza arktycznego Skrei.

- Jeśli chodzi o eksport dorsza arktycznego Skrei do Polski, z naszych danych wynika, że wzrósł on w ubiegłym roku w porównaniu do roku 2018. W 2019 roku wyeksportowano 165 ton, podczas gdy w roku poprzednim 140 ton. Przewidujemy, że eksport zimowego dorsza arktycznego będzie wzrastał tym bardziej, że konsumenci zwracają uwagę na to w jaki sposób produkty rybne są hodowane

i pozyskiwane, a Skrei jest największym i najbardziej stabilnym zasobem dorsza na świecie - jego połowy należą do najbardziej zrównoważonych - podsumowuje.