Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza: Polska to dla nas jeden z kluczowych rynków

Gitte Hannemann Mollan wskazuje, że Polska jest największym rynkiem pod względem wolumenu eksportu norweskich ryb i owoców morza.

- Celem Norweskiej Rady ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza jest wspieranie polskich przetwórców poprzez dostarczanie aktualnych i faktycznych informacji rynkowych. Na naszej stronie internetowej można znaleźć rejestr eksporterów oraz informacje o światowym handlu owocami morza, spożyciu łososia i innych ryb, insighty oraz trendy konsumenckie i wiele więcej - dodaje.

Dyrektor Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza przypomina, że w 2018 r. Rada zastąpiła znak Norge, który był powszechnie stosowany przez polskich producentów, na Seafood from Norway.

- Nasze badania wykazały, że prawie 70% konsumentów na 27 rynkach, na których działa NSC, twierdzi, że kraj pochodzenia jest ważnym czynnikiem determinującym ich decyzje zakupowe. Co więcej, 65 proc. konsumentów deklaruje, że wybiera właśnie norweskie owoce morza ze względu na ich jakość oraz walory smakowe. Nowy znak - Seafood from Norway - nie tylko wskazuje kraj pochodzenia surowca, ale potwierdza jakość produktów jednocześnie wzmacniając ich pozycję na rynku. Firmy, które już złożyły wniosek o bezpłatną licencję i stosują znak Seafood from Norway na swoich produktach, mogą również ubiegać się o fundusze na inicjatywy marketingowe. Program nosi nazwę Joint Marketing Initiative, a wszystkie informacje zarówno o programie, jak i znaku Seafood from Norway można znaleźć na wspomnianej przeze mnie stronie internetowej - dodaje.

Hannemann Mollan wskazała, że głównymi odbiorcami norweskich ryb i owoców morza w Polsce są zakłady przetwórstwa rybnego, które zajmują się dystrybucją do sieci handlowych lub na dalsze rynki, takie jak Niemcy czy Francja.

- Nasza organizacja współpracuje z branżą rybołówstwa i akwakulturą, aby rozwijać i zwiększać świadomość dotyczącą norweskich ryb i owoców morza na świecie - podsumowała.