Pamapol: Konsumenci oczekują dań z naturalnych składników w przystępnej cenie

- Stworzenie nowej marki, której produkty odpowiadałyby wprost na aktualne potrzeby konsumentów, było naszym pomysłem na realizację strategii oferowania najlepszych rozwiązań w kategorii dań gotowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb i preferencji różnych grup konsumentów - mówi Iwona Kołodziejczyk.

Senior Brand Manager w Pamapol S.A. przyznaje, że odbiorcami produktów marki Healthy Mind są współcześni i świadomi konsumenci.

- Są to zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący na bieżąco z trendami i dbający o swoje zdrowie, przy czym nie fanatycznie, mieszkający raczej w dużych miastach - dodaje.

Kołodziejczyk wskazuje, że główne trendy konsumenckie, w oparciu o które przygotowane zostały produkty pod marką Healthy Mind, to autentyczność i prostota, uważność w kupowaniu, troska o zdrowie oraz o środowisko.

- Świadomi konsumenci, w myśl zasady ‘mniej znaczy więcej’, preferują produkty o prostym składzie, ale tym samym o lepszej jakości. Dążą też do podejmowania przemyślanych decyzji o tym, co jedzą, co kupują i w jakich ilościach – tak, aby minimalizować jakiekolwiek marnowanie jedzenia. Produkty Healthy Mind, oprócz tego, że są w 100 proc. naturalne, stanowią z zasady jedną porcję i wprost wpisują się w tą postawę. Dodatkowo, troskę o środowisko wyrażamy poprzez ograniczanie zużycia plastiku. Stosujemy opakowanie Tetra Pak, które można łatwo przetworzyć - podsumowuje.

