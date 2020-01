Parlamentarzyści PiS: specustawa ws. walki z ASF potrzebna na już, apelujemy, aby jej nie blokować

Sejm w drugiej połowie grudnia ub.r. uchwalił specustawę ws. zwalczania ASF. Nowe przepisy wprowadzają zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt m.in. przez policjantów i żołnierzy i powoływanie Łowczego Krajowego przez ministra środowiska.

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie senator Chróścikowski podkreślił, że rolnicy domagają się "bardzo intensywnej walki" z afrykańskim pomorem świń, bo ogniska choroby wciąż się rozszerzają. Jak dodał, specustawa daje "szansę większego odstrzału dzików".

"Ta ustawa powinna przejść w Senacie bez poprawek. O to bym apelował, bo każdy tydzień, każdy dzień może zwiększyć zagrożenie ze strony ASF, co się wiąże z potężnymi stratami dla państwa, dla rolników, jak i podatników" - oświadczył Chróścikowski.

Zapowiedział, że zaproponuje, aby senacka komisja rolnictwa już w czwartek zajęła się specustawą, aby uchwalić ją jak najszybciej i przekazać prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Senator przyznał, że miał nadzieję zwołać posiedzenie senackiej komisji w środę, a nawet jeszcze wcześniej, ale musiał zmienić plany, ze względu na decyzję marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. "Ze względu na to, że marszałek przesunął posiedzenie Senatu, to niestety dopiero w czwartek ustawa będzie rozpatrywana" - powiedział.

"Ta ustawa jest wielkim krokiem w walce z ASF-em, bo pozwala na to, żeby mundurowi brali udział w polowaniach na wniosek wojewody, za zgoda ministrów, jak również pozwala na to, żeby korzystać w czasie polowań z tłumików" - podkreślił poseł Telus. Zaapelował do senatorów, aby nie składać poprawek do ustawy, nie blokować jej, "aby tę ustawę jak najszybciej uchwalić".

Telus zaznaczył, że nawet najmniejsza poprawka zgłoszona do specustawy w Senacie, spowoduje opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów "o jakieś dwa-trzy miesiące". "A to w walce, a raczej już teraz w wojnie z ASF-em jest czasem bardzo długim, który będzie działał na niekorzyść" - podkreślił szef sejmowej komisji rolnictwa.

Projekt ustawy dot. zwalczania ASF 17 grudnia ub.r. złożyli w Sejmie posłowe PiS.

Specustawa powstała m.in. z powodu przeniesienie się wirusa ASF do zachodniej Polski. Jak podał wtedy Główny Lekarz Weterynarii, w okresie od 14 listopada do 15 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono: 48 przypadków w województwie lubuskim; dwa przypadki w województwie dolnośląskim; trzy przypadki w województwie wielkopolskim. Wyniki dodatnie otrzymano dla prób pobranych od 88 sztuk padłych dzików.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Senat ma się nią zająć ustawą na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 15-17 stycznia.