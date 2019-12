Pesca Nord: Wyższy VAT na krewetki zmniejszy i tak niewielkie ich spożycie w Polsce

- Od 1 kwietnia 2020 r. wzrośnie z 5 do 23 proc. podatek VAT na krewetki oraz kalmary, co z pewnością wpłynie negatywnie na i tak niewielkie dotychczasowe ich spożycie. Ceny półkowe na ten asortyment raczej zatem nie spadną, a w relacji do innych produktów spożywczych, owoce morza staną się jeszcze mniej konkurencyjne - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Przemysław Szczeciński, Dyrektor Handlowy Pesca Nord.