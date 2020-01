Pierwszy od 3 lat przypadek ptasiej grypy na Ukrainie, drugi na Słowacji

View this post on Instagram

13 stycznia, w „Samym Centrum Wszechświata" przy ulicy Chłodnej w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe PURELLA z ambasadorkami firmy, @chodakowskaewa i @ania_starmach pod hasłem „ZDROWY POCZĄTEK ROKU". Spotkanie było poświęcone prezentacji nowego projektu, promującego akcję edukacyjno-sprzedażową, stworzonego we współpracy z Ambasadorkami ❤️ Podczas konferencji zaprezentowano holistyczną linię nowości w trzech kategoriach – SUPER HERBS, SUPER MUSLI oraz SUPER SUPLEMENTS. Spotkanie zaczęło się od śniadania bogatego w SUPERFOODS z barem ziołowym, gdzie testowane były najnowsze napary ziołowe SUPERHERBS od Purella. ☕️☕️W drugiej części spotkania o szczegółach nowego projektu opowiedzieli: Ewa Chodakowska, Anna Starmach, Artur Gajewski - Dyrektor Marketingu Purella Superfoods oraz Michał Czerwiński – Prezes Zarządu Purella Superfoods .