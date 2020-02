Podkarpacie: Udaremniono przemyt preparatu z niedźwiedzią żółcią

Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, ampułki zostały znalezione w samochodzie na niemieckich numerach rejestracyjnych, którym podróżował 56-letni obywatel Ukrainy; chciał wjechać do Polski.

"Kontrolując bagaże funkcjonariusze KAS zwrócili szczególną uwagę na kurtkę. Okazało się, że w jej rękawach znajduje się ukryty przed kontrolą towar. Było to 97 sztuk ampułek, każda po 2 ml, zawierających rafinowaną żółć niedźwiedzia" - dodała.

Niedźwiedzie wpisane są na listę zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES). Chabowska przypomniała, że handel gatunkami chronionymi na mocy tej Konwencji jest dozwolony tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.

"Mężczyzna przewożący ampułki z niedźwiedzią żółcią nie okazał takich dokumentów do kontroli. Przeciwko niemu wszczęte zostało postępowanie karne, do którego na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczona została kwota 500 zł" - zaznaczyła.

Rzeczniczka IAS podkreśliła, że metody nielegalnego pozyskiwania niedźwiedziej żółci przyczyniają się do ich wielkiego cierpienia. Zwierzęta przetrzymywane są na nielegalnych farmach w bardzo ciasnych klatkach, w których możliwa jest jedynie pozycja leżąca. Do ich narządów wewnętrznych wprowadzane są rurki do upuszczania żółci. Niedźwiedzie poddawane takim zabiegom cierpią z powodu niegojących się ran oraz pozostawania w ciągłym bezruchu.

W 2019 roku funkcjonariusze KAS udaremnili na Podkarpaciu 79 przypadków nielegalnego przewozu okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wśród 230 żywych okazów były m.in. boa madagaskarski, biczogony, warany kolczastoogonowe, pytony siatkowe, pytony królewskie oraz boa dusiciele.

Pozostałych ok. 15 tys. sztuk zatrzymanych okazów to m.in. wyprawione skóry wilka szarego, spreparowane czaszki niedźwiedzia, wapienne szkielety koralowców rafotwórczych, a także różnego rodzaju preparaty, kremy i kapsułki zawierające w swym składzie wyciągi z chronionych okazów zwierząt.