Pogoń Szczecin wprowadza oficjalny paprykarz klubu

Producentem Portowego Paprykarza Szczecińskiego jest Rybiarnia Intersea Poland R.B. Góra sp.j.

- Najpierw była idea. Wypuścić na rynek produkt, który się z nami kojarzy, a jednocześnie dopracować go w każdym szczególe, by wyróżniał się na rynku jakością i smakiem. (...) W skład naszego paprykarza wchodzi aż 38% ryb karpiowatych z łososiem. Zapewne każdy, kto zajada się paprykarzem wie, że to w porównaniu do konkurencji bardzo wysoki procent - czytamy na oficjalnej stronie Pogoni Szczecin.

Skład paprykarza prezentuje się następująco: 20% łososia, 18% ryb karpiowatych, cebula, koncentrat pomidorowy, ryż, olej rzepakowy, sól, papryka ostra, pieprz. Może zawierać gorczycę, gluten pszenny seler i soję. W sklepie internetowym Pogoni produkt dostępny jest w cenie 3,99 zł za puszkę 165 gram i 4,99 zł za 300 gram.

Portowy Paprykarz Szczeciński można kupić w sklepach fanowskich Pogoni, Rybiarni Intersea, sklepach firmy Bohun oraz ATOL i Hurtowni KRAB. Pogoń zachęca lokalnych sklepikarzy do wprowadzenia paprykarza do swojej oferty.

Portowy Paprykarz to nie pierwsza inicjatywa szczecińskiego klubu związana z żywnością. Od kilku lat piekarnia Asprod wypieka „Pieczywo sPortowców”, szczeciński Drobimex produkuje „Parówki sPortowców”, a w burgerowni „Wół i Krowa” można zjeść „Burgera Portowców”.

- Ten produkt to nasz powód do dumy. Startujemy z kolejnym smakołykiem, w który włożyliśmy kawał serducha. Dzięki temu możecie kupić chleb sPortowców, a następnie posmarować go sowitym kawałkiem paprykarza - zachęca klub.