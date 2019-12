Polscy naukowcy opracowali baton energetyczny z dodatkiem karpia

Zespół pod kierownictwem dr inż. Joanny Tkaczewskiej z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie po wielu badaniach naukowych opracował przekąskę z dodatkiem mięsa karpia.

– Dzięki wysokiej wartości odżywczej i zawartości składników biologicznie aktywnych (m.in. BCAA, witaminy antyoksydacyjne i kwasy omega-3) to idealne rozwiązanie dla osób uprawiających sport wyczynowo oraz podejmujących aktywność fizyczną regularnie – wyjaśnia dr inż. Tkaczewska.

Projekt przynosi obiecujące wyniki, niewykluczone więc, że przekąska będzie stosowana przez reprezentantów Polski na zbliżających się igrzyskach olimpijskich.

Uprawianie sportu na najwyższym światowym poziomie równoznaczne jest ze wzmożonym zapotrzebowaniem organizmu na energię, składniki odżywcze oraz regulujące. Nieodzownym elementem jest prawidłowa dieta dostosowana do treningów, okresów regeneracji, a także przemyślane żywienie około wysiłkowe. Ponadto sportowcy narażeni są na stres oksydacyjny. Powstaje on na skutek zaburzeń równowagi między produkcją wolnych rodników tlenowych a zdolnością komórki do ich eliminacji. Każdego dnia w wyniku procesów przemiany materii, wysiłku fizycznego oraz wskutek oddziaływania szkodliwych czynników zewnętrznych w organizmie powstają reaktywne cząsteczki zwane wolnymi rodnikami. Aby pomóc organizmowi je zneutralizować podjęto próbę stworzenia przekąski z karpia o charakterze prozdrowotnym (tzw. snack food).

– Z uwagi na fakt, że mięso karpia jest doskonałym źródłem kwasów omega-3, wapnia, aminokwasów rozgałęzionych i antyoksydacyjnych bioaktywnych peptydów stało się jasne, że to może być element wsparcia dla ludzi aktywnych – tłumaczy dr inż. Tkaczewska.

Zaprojektowany produkt spożywczy skierowany jest do sportowców wyczynowych oraz osób regularnie uprawiających sport, niebędących członkami klubów sportowych, ale przywiązujących dużą wagę do aspektów związanych ze zdrowym trybem życia. Warto podkreślić, że ze względu na wysoką wartość odżywczą, proporcje składników odżywczych zgodne z rekomendacjami i fakt, że jest on naturalny, nie ma konieczności tworzenia ograniczeń wiekowych.