Ponad 1/3 Polaków wybiera parówki na śniadanie

Jak pokazują wyniki ostatniego badania, Polacy najczęściej przygotowują sobie kanapki (75% badanych) i jajecznice (53%), zaś 35% wybiera parówki. 41% respondentów deklaruje, że przygotowanie pierwszego posiłku zajmuje im od 5 do 10 minut, zaś to co jest dla nich najważniejsze w śniadaniu to smak i pożywność. (82% i 80%).

- Podstawą śniadania powinny być pełnoziarniste produkty zbożowe – chleb/bułki czy płatki. Dostarczają one witamin z grupy B, magnezu i błonnika pokarmowego, który reguluje pracę przewodu pokarmowego. W pierwszym posiłku powinno znaleźć się miejsce na kolorowe, świeże warzywa lub owoce. Nie może też zabraknąć białka pod postacią jaj, mięsa, ryb, nabiału czy nasion roślin strączkowych. Składniki te zapewniają sytość i pożywność – mówi Monika Stromkie – Złomaniec, dietetyk.

