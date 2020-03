Prezes Pekpolu: Jesteśmy jednym z ostatnich polskich zakładów mięsnych

Prezes ZM Pekpol wskazuje, że w branży mięsnej obserwuje się dużo przejęć przez kapitał zachodni.

- Chociaż ostatnio lubię czytać o tym, jak polskie zakłady przejmują francuskie, niemieckie, a nawet szwajcarskie w różnych dziedzinach. Tak więc Polacy też mają coraz mocniejszą pozycję w Europie - mówi.

Tomasz Łączyński zaznacza jednak, że rynek nie lubi próżni i trzeba cały czas go obserwować.

- Gdyby pojawił się ktoś, kto proponowałby wspólny biznes, trzeba go zawsze rozważyć. Na dziś mamy możliwości rozwijania swojego zakładu. Mamy warunki lokalowe i obszarowe. Mamy też tyle pracy, że nie możemy tego przerobić. Obserwujemy to, co się dzieje w Cedrobie, Bruno Tassi i innych grupach, ale bardziej interesuje nas rynek od strony konsumenckiej: np. jakie nowe rzeczy powinniśmy przygotować, gdzie powinniśmy być. Interesuje nas rynek HoReCa i to, jak możemy na nim zaistnieć. Mamy przygotowane programy i mam nadzieję, że będzie to widać. Rozwijamy się i robimy to skutecznie - dodaje.

Zapytany o plany inwestycyjne spółki na 2020 rok, prezes wskazuje, że Pekpol chce postawić m.in. na elementy miękkie jak prywatna opieka zdrowotna dla pracowników czy ustabilizowanie kadry.

- Przed nami HoReCa - szeroki kanał i szerokie działki. Zainwestowaliśmy w maszyny i urządzenia. Oczywiście interesuje nas sprawa dotycząca plastrów i konfekcjonowania. Została ustawiona nowa linia. Wobec wielkich kolosów jak Animex czy Sokołów znajdziemy swoje miejsce na rynku i niszę dla naszych produktów. Im często nie opłaca się robić mniejszych partii, a nam tak. Rozwijamy też produkcję bezglutenową, bo widać że jest taka potrzeba i to ma znaczenie - podsumowuje.

