Prezes Pekpolu: Przygotowujemy się do wejścia w kanał HoReCa

Tomasz Łączyński przyznał, że na dziś Pekpol eksportuje w granicach 15-20 proc. produkcji przetworzonej.

- Wysyłamy produkty do Niemiec, Anglii, Czech, Słowacji, na Litwę, Łotwę, Estonię. Nawet w Szwecji można znaleźć nasze produkty. Dla mnie eksport to zaznaczenie jakiejś obecności na danym rynku. Chodzi o to, żeby to był jakiś konkretny wolumen. Jeżeli to jest 15-20 proc., w zależności od miesiąca i koniunktury, to nie jest tak źle - mówi.

W 2019 r. Zakłady Mięsne Pekpol obchodziły 45-lecie powstania.

- Dziś dużym wyzwaniem inwestycyjnym jest dla nas rewitalizacja tego, co mamy. Planujemy wymianę chłodnictwa, co jest dla nas sporą inwestycją. Na pewno będziemy rozbudowywać spedycję, aby nasze możliwości logistyczne były jeszcze większe, bo się nie wyrabiamy. Od trzech lat znacząco wzrastają nam obroty i dziś pracujemy na 110 procent - mówi.

Łączyński przyznaje, że obecnie przychody Pekpolu oscylują w granicach 200 mln zł.

- Ten wzrost jest według nas dość duży. Staramy się doprowadzić do tego, żeby utrzymać obecność w kanale tradycyjnym, jednak największy wzrost obserwujemy w kanale nowoczesnym i tu staramy się być bardzo elastyczni. To truizm, ale chcielibyśmy żeby wyróżniała nas szybka reakcja na potrzeby partnerów. Często okazuje się, że nasi partnerzy handlowi muszą czekać na propozycje czy zmiany od pół roku do roku. Jeżeli my jesteśmy w stanie pokazać pierwsze próby w ciągu 1-2 tygodni, jest to dla nas element przewagi rynkowej. I ta współpraca intensywnie rośnie. Dziś handel nowoczesny u nas ma sprzedaż większą o 30 proc. niż tradycyjny - podsumowuje.

