Wysokie koszty główną barierą dla rozwoju rzeźni rolniczych

Rodziewicz, SRW RP: Rzeźnie rolnicze mogą doprowadzić do rozwoju szarej strefy

18 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.



Nowe przepisy pozwalają na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach domowych, co oznacza, że został zniesiony obowiązek pośrednictwa wielkich ubojni. Do tej pory, rolnik chcąc sprzedać mięso musiał skorzystać z pośrednictwa dużych zakładów.

- Uruchomienie małej ubojni - to powrót do chłopskiej zaradności i przedsiębiorczości, która cechowała poprzednie pokolenia rolników. To jest przede wszystkim pomoc i zachęta dla gospodarstw mniejszych, bo takie działania jak sprzedaż bezpośrednia pozwoli na utrzymanie rodziny - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Rzeźnie rolnicze nie zagrożą dużym zakładom?

W ocenie Wiesława Różańskiego prawo nie powinno ograniczać prowadzenia różnych form działalności gospodarczej, zwłaszcza jeżeli podobne rozwiązania funkcjonują w UE.

- Polska będąc członkiem Unii dąży do uzyskania równych możliwości rozwoju również w naszym kraju. Najważniejsze w tej kwestii jest zapewnienie dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności - mówi.

Prezes UPEMI ocenia wymagania oraz wytyczne co do rzeźni rolniczych jako dość restrykcyjne.

- Ważne, żeby były one w pełni respektowane i nadzorowane. Na pewno przy tak niewielkiej marży dotyczącej sprzedaży otwarcie takiej działalności będzie wymagało poważnych nakładów finansowych. W ramach dość poważnej inwestycji jaką należy przeprowadzić nie sądzę, aby tych rzeźni pojawiło się w branży wyjątkowo dużo. Co do kontroli Inspekcja Weterynaryjna wypełni nałożone na nią obowiązki z tym związane - podsumowuje.