Producenci: Należy obalać mity na temat hodowli i sprzedaży karpi

Hodowcy podkreślają, że karp jest w Polsce podstawową rybą wigilijnego stołu.

- Sprzedaż karpi bezpośrednio z wody na przestrzeni ostatnich lat nie zmniejsza się, a według naszych danych ponad 70% klientów preferuje tę formułę zakupu wigilijnej ryby jako żywą lub ubitą na miejscu - czytamy.

Organizacje zapewniają, że karp sprzedawany zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii ma zapewniony dobrostan, co oznacza, że zminimalizowane jest ryzyko stresu.

- Odczucie "cierpienia" nie jest przynależne rybom z powodu braku kory mózgowej. Tym samym powoływanie się przez pseudoekologów na autorytet naukowców badających szczątki ptaków kopalnych sprzed milionów lat, którzy nie mają żadnego dorobku z dziedziny ichtiologii, jest ośmieszaniem nauki i kpiną z konsumentów. Naukowcy zajmujący się dobrostanem ryb, jednoznacznie potwierdzają, że sprzedaż ryb z wody, przy spełnieniu wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii nie narusza dobrostanu ryb - wskazują.

Zbigniew Szczepański, prezes zarządu Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl uzupełnia, że zgodnie z przepisami ryb nie wolno transportować i przetrzymywać w celu sprzedaży, bez wody.

- W zasadach dobrej praktyki rybackiej, obowiązują reguły dotyczące przetrzymywania żywych ryb w oparciu o zagęszczenie, temperaturę wody i czas przechowywania. Nie każdy z klientów rozumie, w którym momencie ryba podpływa naturalnie do powierzchni wody w basenie, a kiedy faktycznie z braku tlenu się dusi. Natomiast dziś bardzo łatwo uchwycić telefonem komórkowym krótkie ujęcie, jak ryba wystawia koniec pyska nad wodę i skomentować to bez specjalnego zastanowienia, że na pewno się męczy. Jednostkowe sytuacje, czy najwyżej rzadkie, są naświetlane przez media i nabiera to czasem takiego obrotu jakby wszystkie ryby były źle traktowane, co jest nieprawdą - dodaje.

"Polski Karp" i "Pan Karp" są zdania, że protesty "pseudoekologów" w rzeczywistości nie są walką o dobro zwierząt, a tylko ideologiczną walka z tradycją i lekceważeniem historycznych, a przede wszystkim kulturowych obyczajów milionów polskich konsumentów.

- Warto zauważyć, że konsumenci, którzy kupują karpie prosto z wody, nie kwestionują prawa do realizowania wybranego stylu życia wegetarianom, weganom, czy innym mniejszościom, ale oczekują w zamian, że ich podstawowe prawa do wyboru produktów spożywczych i ich formy zakupu, nie będą atakowane jak to dotychczas ma miejsce - czytamy w komunikacie.