Prof. Niemczuk, dyrektor PIW: walka z ASF to nie tylko odstrzał dzików

Niemczuk podczas piątkowej konferencji prasowej odniósł się do opinii niektórych naukowców nt. zwalczania ASF; wielu z nich jest przeciwnych odstrzałowi dzików. Przypominał, że wartość rocznej produkcji trzody chlewnej w Polsce jest szacowana na ok. 20 mld zł, do tego dochodzą koszty społeczne związane z zagrożeniem dla hodowli, więc - jak mówił - "o taką wartość się zmagamy".

"Jest coś takiego, co jest dobrem wyższym i wymaga zastosowania niestandardowych działań - tłumaczył Niemczuk odnosząc się do zapisów specustawy, która ma pomóc w zwalczaniu ASF. Dodał, że działania takie jak odstrzał dzików są wspierane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) "Organizacja ta wskazuje na wiele aspektów zwalczania ASF i dobrze by, ci którzy wypowiadają się na temat ASF, taką wiedzę mieli" - powiedział.

Dyrektor zapewnił, że prace Instytutu nad zwalczaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń są prowadzone w "wielu aspektach"; badane jest czy wirus może być przenoszony przez inne zwierzęta czy owady. "Dotychczas nie stwierdziliśmy żadnego przypadku izolacji wirusa ASF z tych innych wektorów niż dziko żyjące dziki"- podkreślił uczony.

Szef Instytutu poinformował, że trwają prace nad szczepionką. "Jesteśmy już po pierwszych próbach klinicznych nad nowym konstruktem szczepionki, są one bardzo zadowalające" - powiedział. Zaznaczył, że wynalezienie szczepionki na ASF nie udało dotąd żadnemu ośrodkowi naukowemu w świecie.

Niemczuk podkreślił, że Instytut bada genom ASF. Na podstawie tych badań można stwierdzić skąd pochodzi dany rodzaj wirusa. Zapytany przez PAP, skąd np. pochodzi wirus, który został stwierdzony w woj. lubuskim, powiedział, iż jest to wirus "zawleczony" przez człowieka - prawdopodobnie pracowników sezonowych z krajów graniczących z Polską. "Jest to wirus, który pochodzi z pogranicza Białorusi i Polski, stwierdzany wcześniej w woj. podlaskim" - wyjaśnił.

Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, przypomniał, że od 31 stycznia obowiązuje specustawa, która jest narzędziem do zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Jak mówił środki przewidziane w tej ustawie, która zmienia zapisy w pięciu innych ustawach, mają służyć kontroli populacji dzików m.in. poprzez skuteczny odstrzał dzików i skuteczną gospodarkę łowiecką. Możliwe będzie też grodzenie terenów świeżych epidemii (np. w woj. lubuskim), zamykanie przejść pod drogami. Za utrudnianie polowań będą stosowane kary, będzie egzekwowane przestrzeganie zasad bioasekuracji od myśliwych - wyliczał Konopka.