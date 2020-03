Profi: Zwiększamy możliwości produkcyjne i logistyczne

Prezes firmy Profi wskazuje, że spółka od kilkunastu dni odczuwa wyraźne zwiększone zainteresowanie wszystkimi produktami trwałymi.

- W niektórych przypadkach zamówienia są niemal dwukrotnie większe. Doświadczenia takie jak klęski żywiołowe czy epidemie pokazują, że zawsze, nie tylko w sytuacji wywołanej obecnie koronawirusem, gospodarstwa domowe powinny dysponować pewną ilością żywności trwałej. Przede wszystkim są to takie produkty spożywcze, które dzięki metodom produkcji i opakowaniom są szczelne i ważne przez długi czas - mówi.

Paweł Ornatek podkreśla, że w ofercie Profi praktycznie wszystkie kategorie produktowe cechują się długim terminem przydatności do spożycia.

- Dlatego też znaczny wzrost sprzedaży zauważamy zarówno wśród najpopularniejszych pasztetów w puszkach aluminiowych i zup, jak i pasztetów Dworskich, Premium, konserw oraz Smalcu - dodaje.

Prezes Profi deklaruje, że spółka systematycznie zwiększa możliwości produkcyjne i logistyczne.

- Sytuacje, które w perspektywie czasu mogą powodować utrudnienia w dostarczaniu towarów do sklepów często skutkują chęcią gromadzenia większej ilości żywności. Wzrost popytu nakłada z kolei na producentów obowiązek zwiększenia mocy przerobowych, by sprostać zmieniającym się dynamicznie wymogom rynku. Obecna sytuacja to dla nas duże wyzwanie, jednak systematycznie zwiększamy możliwości produkcyjne i logistyczne. Zależy nam, by utrzymać jak największą płynność w realizacji zamówień o stale rosnących wolumenach. Mimo to istnieją szanse na wystąpienie pewnych opóźnień, ponieważ w sytuacji losowej, spowodowanej zewnętrznym czynnikiem, terminowa ich realizacja nie zawsze jest możliwa - podsumowuje Ornatek.