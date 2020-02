Rzeźnie rolnicze doprowadzą do rozwoju szarej strefy?

18 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.



Nowe przepisy pozwalają na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach domowych, co oznacza, że został zniesiony obowiązek pośrednictwa wielkich ubojni. Do tej pory, rolnik chcąc sprzedać mięso musiał skorzystać z pośrednictwa dużych zakładów.

- Uruchomienie małej ubojni - to powrót do chłopskiej zaradności i przedsiębiorczości, która cechowała poprzednie pokolenia rolników. To jest przede wszystkim pomoc i zachęta dla gospodarstw mniejszych, bo takie działania jak sprzedaż bezpośrednia pozwoli na utrzymanie rodziny - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Małe rzeźnie - Zagrożenie czy szansa?

W ocenie Janusza Rodziewicza, prezesa SRW RP dla zakładów mięsnych wprowadzenie nowych przepisów nie jest komfortową sytuacją, która stwarza liczne precedensy prawne.

- Oczywiście, idziemy w kierunku rozwiązań znanych z Europy Zachodniej. W Niemczech czy Francji małe rzeźnie istnieją od lat - dodał.

W ocenie Rodziewicza główną przeszkodą w rozwoju małych rzeźni może być wymóg zdobycia uprawień dotyczących uboju.

- Rolnik, który chce założyć małą rzeźnię będzie musiał legitymować się co najmniej 3-miesięcznym okresem zatrudnienia w zakładzie ubojowym. Nie wiem kto sobie z tym poradzi, a wynajęcie człowieka z zewnątrz do uboju to spore koszty dla rolnika, szczególnie dla zabicia 1-2 sztuk miesięcznie. Uważam, że nastąpi tu swoista naturalna selekcja - dodał.

Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy zaznacza, że nie jest przeciwny samej koncepcji małych rzeźni.

- Jeżeli rolnik spełni określone w rozporządzeniu warunki i będzie produkował niewielkie ilości, nie można mu tego zabraniać. Jednak pamiętajmy, że duże ubojnie w Polsce muszą spełniać ogromne wymagania sanitarne, a rozporządzenie wprowadza w tym zakresie nierówne traktowanie. Weterynarze będą badać stan sanitarny sztuki już zabitej, podczas gdy właściciele dużych zakładów muszą spełnić całą gamę procedur, szkoleń itp. Nie wiemy czy weterynarze będą w stanie skontrolować tak wiele małych ubojni, co na pewno nie wpłynie dodatnio na bezpieczeństwo żywności - ocenia.

W ocenie Janusza Rodziewicza nowe przepisy mogą też doprowadzić do rozwoju szarej strefy.

- Jeżeli w małej rzeźni będzie ubijał mięso konkretny rolnik, np. na potrzeby rolniczego handlu detalicznego to ok. Natomiast obawiam się, że rozmaici handlarze na targowiskach nie będą już musieli kupować paru półtusz żeby w razie czego mieć przykrywkę na sprzedaż większych ilości mięsa - dodał.