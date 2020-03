Roślinnie Jemy: Zamienniki mięsa przestają być fanaberią dla grupki szalonych wegan

Maciej Otrębski wskazuje, że najbardziej perspektywiczną grupą docelową dla producentów zamienników mięsa są osoby, które jeszcze ich nie próbowały, ale są otwarte by to zrobić.

- W naszym badaniu okazało się, że już 28 proc. Polaków miało okazję spróbować alternatyw mięsa. Choć jedynie 6 proc. spożywa je regularnie, z naszej perspektywy najciekawszą grupą jest 30 proc. które jeszcze ich nie jadło, ale jest otwarte żeby ich spróbować. Naszym zdaniem to kluczowa grupa, a nie weganie czy wegetarianie. Producenci mogą ich zniechęcić serwując przeciętny produkt lub zachęcić oferując taki, w którym mogą się zakochać - mówi.

W ocenie Otrębskiego jedzenie raz lub dwa razy w tygodniu roślinnego burgera staje się "new normal".

- Mam poczucie, że dzięki temu, że w dużych miastach sporo osób interesuje się tym trendem, pojawia się on także w mniejszych miejscowościach i jedzenie roślinnego burgera przestaje być fanaberią dla grupki szalonych wegan, aktywistów. Znajduje to odzwierciedlenie w gastronomii. McDonald's wprowadził Burgera Wege Drwala, Burger King zadebiutował z Rebel Whopperem, na Orlenie zjemy roślinne hot-dogi, a Pizza Hut testuje pizzę z Beyond Meat. Widzimy, że największe sieci gastronomiczne i handlowe zaczynają się otwierać i sprawdzają co się przyjmie adresując nowości do konsumenta flexi. Z drugiej strony mamy też boom na restauracje wegańskie, których w Warszawie jest już 60 - dodał.

Przedstawiciel Roślinnie Jemy wskazał, że z badania w Panelu Ariadna wynika, że konsumenci w największym stopniu oczekują alternatyw mięsa w formie, która umożliwi przygotowanie własnego obiadu.

- Chodzi tu m.in. o stripsy, mielone, czyli bazę dla posiłku. Na drugim miejscu wymieniano dania gotowe, które można wrzucić do mikrofali lub na patelnię. Jeśli chodzi o cechy produktu dominuje kwestia zdrowotna, a na drugim miejscu smak podobny lub lepszy od mięsa. 50 proc. badanych poszukuje mięsnych smaków i oczekuje ich w produktach roślinnych. Pozostałe kryteria to cena i wartość odżywcza. Co ciekawe, kwestie związane ze środowiskiem czy zagadnieniami etycznymi okazały się jednymi z najrzadziej wybieranych - zaznaczyło je ok. 20 proc. badanych - dodał.