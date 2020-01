Rozpoczął się sezon odławiania Skrei – norweskiego dorsza arktycznego

Skrei żyje w lodowatym Morzu Barentsa, ale każdego roku przemierza ok. 2 tys. kilometrów

w kierunku cieplejszych wód u północnego wybrzeża Norwegii, aby złożyć ikrę. W styczniu do wód znajdujących się u podnóża Lofotów oraz wysp Vasteralen przybywa miliard norweskich dorszy arktycznych, które pozostawiają tam średnio od 2,5 do 5 milionów jajeczek w jednym sezonie. Wtedy również rozpoczynają się połowy tej ryby. Po tarle, które ma miejsce głównie w marcu oraz w kwietniu Skrei wyrusza w podróż powrotną i tym samym, 30 kwietnia sezon na króla dorszy dobiega końca. Dlatego okres od stycznia do kwietnia to idealny czas, aby nabyć świeżego sezonowego Skrei.

Skrei pochodzi z największych i najstabilniejszych zasobów dorsza, a jego połowy należą do jednych z najbardziej zrównoważonych na świecie. Jest to efekt prowadzonej przez Norwegię polityki rybołówstwa. W latach 90. XX wieku powstała obowiązująca do dziś koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona m.in. stosowanie wyważonych kwot połowowych, które w tym roku wynoszą 993 000 ton przy czym na Norwegię przypada ok. 413 000 ton, w połączeniu z zakazem odrzutów. Dodatkowo jest to także zmniejszenie floty, surowe przepisy dotyczące metod połowu, jak również bieżące kontrole. Zrównoważone zarządzanie zasobami zostało uznane przez WWF i jest certyfikowane przez Radę Zarządzania Zasobami Morskimi (MSC). Od 2005 r. Skrei jest rybą chronioną.

Warunki połowu a także proces przygotowywania Skrei do eksportu są jasno określone i ściśle przestrzegane przez norweskich rybaków oraz przetwórców. Dzięki temu świeża ryba zachowuje swoje wartości odżywcze i walory smakowe nawet 12 dni od daty złapania. Ponadto nazwa handlowa Skrei® przyznawana jest wyłącznie przez norweskie zakłady produkcyjne dla arktycznych dorszy zimowych, które zostały złowione a następnie przerobione i opakowane zgodnie z ustalonymi, surowymi regułami urzędowej normy (NS 9406: 2013). Są to ryby pierwszej klasy pochodzące ze zrównoważonych połowów, co potwierdzone jest certyfikatem jakości.

Skrei jest rybą dziką, pochodzącą z morza, która pracuje przez cały sezon. Dzięki podróży przez surowe wody zyskuje jędrne chude białe mięso, które charakteryzuje się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 – posiłek złożony ze Skrei pokrywa dzienne zapotrzebowanie człowieka na tę cenną substancję, które wynosi 1-1,5 g. Bogaty jest także w białko (16,9 g na 100 g mięsa ryby) oraz posiada małe ilości tłuszczu (0,6 g na 100 g ryby). Co więcej, jest doskonałym źródłem selenu, sodu, potasu i jodu.