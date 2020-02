Ślimaki nadziewane z Warmii na Liście Produktów Tradycyjnych

Mieszkańcy dawnych Prus, zamieszkują obecnie tereny trzech państw: Rosji oraz częściowo Litwy i Polski, głównie w województwie warmińsko-mazurskim.

Podstawą diety mieszkańców Prus Wschodnich czyli Warmiaków i Mazurów były dary natury. Łączyła ich kuchnia – smaczna i prosta, przygotowywana z miejscowych produktów, pochodzących z czystych lasów, pól, rzek i jezior. Kuchnia to przede wszystkim różnorodność smaków, odzwierciedlająca historię ziem, na których mieszały się wpływy wielu grup etnicznych i kulturowych, a co za tym idzie także tradycji kulinarnych, do których można zaliczyć ślimaki.

Wzmiankę i opis, że ślimaki robi się zwyczajnie, co sugeruje, że jest to wiedza rozpowszechniona w kontekście kulinarnym, znajdziemy w klasycznej książce z przepisami kuchni wschodniopruskiej sióstr Doennig. Z opisu wynika, że do przygotowywania potraw wykorzystywano oprócz winniczków także inne gatunki ślimaków. Natomiast na dworach biskupów warmińskich u schyłku XVII w., zachwycano się smakiem ślimaków do tego stopnia, że Jan Stanisław Zbąski (biskup warmiński), założył własną hodowlę ślimaków.

W innym opracowaniu, autorka Maria Marciszewska pochodząca z Litwy, przedstawiła dobrodziejstwa staropolskiej kuchni. Opisuje proste dania naszych babć, a jest ich ponad trzy tysiące. Gotowe receptury, sprawdzone przepisy i porady na temat prowadzenia domu i przygotowania spiżarni stanowiły wspaniały prezent mam dla swoich córek. I właśnie tym młodym gospodyniom, w przedmowie, autorka dedykuje swoją książkę, w której znajdziemy przepis na ślimaki nadziewane. Ślimaki, a raczej ich muszle, przed zapieczeniem w piecu są nadziewane obgotowanymi filetami ślimaków z dodatkiem duszonych leśnych grzybów, masła, tartej bułki, śmietany, żółtka, soli, pieprzu i gałki muszkatołowej.

Podobny przepis wraz z ilustracją przytoczyła Maria Monatowa - autorka popularnej polskiej książki kucharskiej pt. Uniwersalna Książka Kucharska. Co ciekawe z opisu można się dowiedzieć, że ślimaki sprzedawano na targu, o czym świadczy cytat: „Kupić na targu specyalny gatunek jadalnych ślimaków (…)”.