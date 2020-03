SmakMAK: Notujemy wzrost popytu na dania obiadowe i zapiekanki

Tomasz Średziński przyznaje, że koronawirus spowodował panikę i niespotykany dotąd popyt na wybrane kategorie żywności.

- W ostatnich dniach, kolokwialnie rzecz ujmując, wszystko stanęło na głowie. Największy wzrost zanotowaliśmy w kategorii produktów chłodzonych gotowych do spożycia oraz półproduktów w kategorii obiadowej. Wszelkiego rodzaju pierogi, kluski, krokiety. Gigantyczną popularnością cieszą się także nasze zapiekanki Extra Looong. Duża dostępność, przystępna cena oraz możliwość szybkiego zaspokojenia głodu bez zbędnego zaangażowania czyni ją idealną propozycją przekąski dla wszystkich a zwłaszcza młodzieży, którzy w domach czekają na chwilę, kiedy poradzimy sobie z wszechogarniającą nas epidemią - mówi.

Dyrektor zarządzający firmy SmakMAK wskazuje, że sieci i partnerzy dystrybucyjni starają się nadążać za nienaturalnym popytem.

- To przekłada się na zwiększone zamówienia i krótsze terminy realizacji. Cała organizacja działa w trybie nadzwyczajnym. Ale dzisiaj procedury to jedno, ale kluczowym okazuje się ogromne zaangażowanie zespołu. Bez niego nie bylibyśmy w stanie obsłużyć takiego natężenia zamówień. Za co także tu im dziękuję - mówi.

Czy firma ma możliwości zwiększenia produkcji?

- Sytuacja jest trudna i nie można jej lekceważyć. Nasze moce produkuje są uzależnione od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W zasadzie nic nie jest przewidywalne – dzisiaj jest tak, jutro może być zupełnie inaczej i nikt nie ma na to wpływu. Dotyczy to przede wszystkim naszych dostawców… Dla nas natomiast, ważne są zamówienia, ale jeszcze ważniejsze jest bezpieczeństwo naszej załogi i wszelkie nasze działania są starannie przemyślane pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa naszych pracowników. Zatem czy mamy rezerwy zwiększenia mocy produkcyjnych – na dzień dzisiejszy tak, a jak będzie jutro? Nikt nie wie - przyznaje Średziński.

Nasz rozmówca zapewnia, że SmakMAK w pełni stosuje się do zaleceń służb sanitarnych.

- W zasadzie do naszych zakładów nie wpuszczamy nikogo poza absolutnym minimum wymaganym do realizacji zleceń. Wprowadzone zostały obowiązkowe zasady dodatkowej dezynfekcji. Zewnętrzni dostawczy poruszają się w ściśle wyznaczonych sektorach i to w maseczkach ochronnych i uprzedniej obowiązkowej dezynfekcji. Wszyscy pracownicy, którzy mogą wykonywać swoją pracę zdalnie właśnie w ten sposób ją wykonują nie narażając siebie i innych członków zespołu. Ci, którzy pracują w firmie zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa wymaganych na ternie firmy. Znamy i rozumiemy zagrożenia i na tyle ile to możliwe staramy się je zmniejszać lub unikać - podsumowuje Średziński.