Sokołów: Dzięki produktom wegetariańskim docieramy do nowych klientów

Sokołów podsumowuje 2019 rok: Dążymy do specjalizacji wszystkich zakładów

Krzysztof Kawecki wskazał, że oprócz past i pasztetów Sokołów w 2019 r. poszerzył ofertę o dania gotowe.

- Są doskonałe dla osób żyjących szybko, zabieganych, dla których liczy się wygoda, dobry smak i wysoka jakość. Cały czas monitorujemy rynek pod kątem trendów oraz preferencji kupujących. Rozmawiamy z naszymi klientami i prowadzimy badania - dodał.

Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Sokołowa przyznał, że firma dostrzega rosnące zainteresowanie produktami z czystą etykietą i krótkim składem.

- Popieramy filozofię zero waste. Są to tematy szczególnie nam bliskie, dlatego poświęcamy im wiele czasu i planujemy działania w tym kierunku. W efekcie możemy pochwalić się skutecznym wdrożeniem linii produktowych, u których podstaw leżą powyższe cechy. Z Gruntu Dobre czy Naturrino to przykłady marek inspirowanych naturą - produkty o czystym składzie, bez dodatków sztucznych konserwantów, fosforanów i glutaminianu sodu - dodał.

Kawecki ujawnił, że Sokołów pracuje obecnie nad rozwojem oferty convenience.

- Chodzi tu o produkty dostosowane do potrzeb osób, które żyją szybko, są mobilne i potrzebują produktów dostosowanych do ich potrzeb – z optymalnymi gramaturami i wygodnymi opakowaniami. Dogłębna analiza potrzeb w dużym stopniu pozwala nam projektować produkty, które są odpowiednio przetestowane i mają precyzyjną wizję finalnego efektu. Kluczowy jest jednak fakt, że nasz asortyment cały czas jest poddawany monitoringowi i w razie potrzeby wprowadzane są modyfikacje – produkt jest dostosowany do wymagań rynku. Tego typu elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, jest ważnym elementem wpływającym pozytywnie zarówno na rozwój sprzedaży, jak i wizerunek firmy - podsumował.

