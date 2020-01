Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych i Biedronka ruszają z kampanią nt. pstrąga (wideo)

– Pstrąg jest pyszny i plastyczny kulinarnie, daje ogromne pole do popisu w kuchni, a jego właściwości odżywcze sprawiają, że zaliczany jest do żywności funkcjonalnej. Wbrew pozorom przygotowanie dań z pstrąga jest proste i szybkie, z drugiej strony wielomiesięczne i nieprzyspieszane tempo wzrostu pozwalają na zliczenie go do grupy slow-food. Jako stowarzyszenie branżowe hodowców prowadzimy badania i wiemy, że raz spróbowany, na stałe trafia do domowego menu. Dodatkowo ten gatunek wymaga nieskażonego środowiska, więc jego hodowla może działać na korzyść jakości wody nie obciążając przy tym środowiska dzięki niemal zerowej emisyjności. Dlatego tak ważne są kampanie promocyjne informujące o zaletach pstrąga i jego stała dostępność w sklepach w całej Polsce – zwłaszcza w sieci Biedronka – mówi Ziemowit Pirtań ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.

– Polacy chętnie sięgają po ryby w swoich kulinarnych podróżach. Cieszymy się, że bardzo chętnie wybierają nasze propozycje takie jak pstrąg tęczowy Marinero. Naszym celem jest dostarczać klientom produkty wysokiej jakości, w codziennie niskich cenach. Pstrąg jest obecny we wszystkich sklepach sieci Biedronka, w ponad 1100 miejscowościach w całej Polsce. Dzięki takim kampaniom jak „A dlaczego…?” nasi klienci mogą w pełni poznać wszystkie zalety pstrąga – mówi Łukasz Żmudziński, starszy menedżer ds. jakości produktów świeżych w sieci Biedronka.

Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego pstrąg! to hasło filmu reklamowego. Jego główną bohaterką jest rezolutna dziewczynka, która zadaje wiele pytań. Poznajemy ją, gdy wraz z rodzicami, robi zakupy spożywcze w Biedronce. Poszukują świeżych i zdrowych, ale również łatwych w przygotowaniu produktów. W pełni zbilansowana dieta bogata w składniki odżywcze jest dla nich teraz szczególnie ważna, ponieważ na świecie wkrótce pojawi się nowy członek rodziny. Wybierają pstrąga tęczowego łososiowego Marinero, wyhodowanego w czystej wodzie, karmionego zdrową karmą oraz posiadającego wysoki poziom kwasów Omega-3. Dziewczynka już wie, że pstrąg to smaczny i zdrowy posiłek dla całej rodziny, szczególnie polecany dzieciom i kobietom w ciąży.