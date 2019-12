Strusia Kraina: Chcemy żeby 2020 był rokiem strusia!

Aleksandra Dudka przyznaje, że rok 2019 był dla Strusiej Krainy szczególnie pracowity.

- Na początku roku założyliśmy ambitny plan, który, co dziś już mogę powiedzieć, zrealizowaliśmy w 100%. Przede wszystkim bardziej otworzyliśmy się na hodowców. Wzięliśmy udział w kilku imprezach targowych. Byliśmy między innymi na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie i Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Te imprezy pozwoliły nam dotrzeć do ogromnej ilości potencjalnych partnerów oraz przełożyły się realnie na otwarcie nowych ferm. Drugą ważną kwestią była realizacja planów inwestycyjnych związanych z przebudową linii, zwiększenia trwałości oraz wdrożenia nowych produktów. Tutaj również wszystko przebiega po naszej myśli, choć przypominam, że koniec inwestycji przewidziany jest na połowę 2021 roku, także na ostateczny efekt musimy jeszcze poczekać. Prace posuwają się do przodu. Obecnie mocno skupiamy się na badaniach, które dają zadowalające efekty. Równolegle trwa modernizacja linii pakowalniczej - dodaje.

Dudka wskazuje, że choć rok 2019 był czasem wzrostu, to, patrząc na dynamikę wzrostu popularności strusiny, 2020 może być "rokiem strusia".

- Uważamy, że to najlepszy moment żeby zintensyfikować nasze działania w zakresie marketingu żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki udało nam się wypracować. Nasza strategia zakłada masowe dotarcie do świadomości konsumentów. Projekt „struś burger" to rozwojowy projekt jednego z naszych klientów, z którym nawisem mówiąc planujemy poszerzenie współpracy. Jednak burgery ze strusia pojawiły się również w innych miastach. To bardzo ważne, ponieważ pozwala to na szerokie dotarcie do ostatecznego klienta, a tym samym zwiększenie świadomości obecności mięsa strusiego na rynku. Często zaczyna się od burgerów, pierogów a kończy na stekach i tatarze. Dlatego przybywa też restauracji mających w swojej ofercie mięso strusie. Szczególnie cieszy nas fakt lojalności klientów. Restauracje, które zdecydowały się wprowadzić strusia do swojej karty, często zostawiają go na stałe. Bywa też, że dania ze strusia stają się daniami flagowymi, które pomagają zwiększać popularność restauracji. To bardzo zdrowa współpraca i jest to dla nas szczególny powód do zadowolenia - przyznaje.