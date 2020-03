SuperDrob przekazuje pół tony żywności dla seniorów i potrzebujących

View this post on Instagram

17 marca obchodzimy co roku Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii, ale bardziej kojarzony jest przede wszystkim z piciem piwa. To irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone jest nie tylko w Irlandii, ale w wielu krajach na świecie jak święto piwa. Zazwyczaj celebruje je na świecie ok. 70 mln osób w restauracjach, pubach, barach czy w domach. Jednak w tym roku jest zupełnie inaczej... 🍻 . #swietopatryka #swpatryk #saintpatricksday #dzienswpatryka #beerday #zielonepiwo #greenbeer #beer #beerlove #beerlovers #beerlover #piwo #koronawirus #coronavirus #epidemia