SuperDrob: Przekonujemy dostawców, aby przechodzili na pasze produkowane przez nas

W 2017 roku tajlandzki koncern CPF przejął 33 proc. udziałów w SuperDrobie. Jarosław Kowalewski wskazuje, że współpraca z inwestorem układa się bardzo dobrze.

- Potwierdza to nasz rozwój, tempo wzrostu oraz skala dokonywanych inwestycji. Współpraca z CPF cały czas się rozwija, zarówno od strony czysto sprzedażowej - w grupie mamy kilka firm dystrybucyjnych należących do CPF, co daje nam bezpośredni dostęp do niektórych rynków - jak również od strony technologicznej jeśli chodzi o know-how. Cały czas następuje obustronna wymiana doświadczeń i pomysłów - mówi.

Wiceprezes SuperDrobu przyznaje, że Tajlandczycy byli pomocni m.in. w dokończeniu inwestycji w wytwórnię pasz w Łukowie, która została uruchomiona w połowie 2019 roku.

- Wcześniej realizowaliśmy ten projekt jako joint-venture z Indykpolem, który miał wnieść know-how, ponieważ miał już wytwórnię pasz, a my nie. Po tym jak przejęliśmy ten projekt w stu procentach, CPF bardzo nam pomógł na ostatniej prostej - dodaje.

Kowalewski zauważa, że są także obszary, gdzie to Polacy są w stanie podpowiedzieć Tajlandczykom pewne rzeczy.

- Na przykład rozwiązania techniczne, technologiczne. Za każdym razem gdy przedstawiciele CPF przyjeżdżają do Polski lub nasi specjaliści odwiedzają zakłady CPF, wywożą sporo wiedzy na temat tego jak można lepiej przeprowadzić pewne procesy. Współpraca jest oparta na zasadach partnerskich - mówi.

Wybudowana za 50 mln zł wytwórnia pasz w Łukowie ma produkować 20 tys. ton pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla brojlerów kurczęcych miesięcznie.

- Przekonujemy naszych dostawców, aby stopniowo przechodzili na pasze produkowane przez nas. Staramy się zintegrować cały łańcuch tak, aby w jednym miejscu hodowca był obsłużony od strony zaopatrzenia i później odbioru surowca. Po drugie, robimy to żeby mieć kontrolę jakościową nad całym procesem, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne - podsumowuje.