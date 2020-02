SuperDrob: Trendy wegetariańskie nie zachwieją spożyciem mięsa

Jarosława Kowalewskiego zapytaliśmy o to czy moda na wegetarianizm i niejedzenie mięsa w dłuższej perspektywie może być zagrożeniem dla takich firm jak SuperDrob.

- Zmiany przyzwyczajeń jedzeniowych Polaków widzimy od lat. Coraz większa świadomość, wraz z rozwojem cywilizacyjnym i zwiększaniem się zamożności kraju, powoduje, że konsument ma dostęp do lepszych produktów i zaczyna je wybierać. Czasami idzie za tym zdrowy rozsądek, np. jemy rzeczy mniej tłuste i lepszej jakości, a czasami są to trendy typu rezygnacja z mięsa. To nie jest kwestia ostatnich 12 miesięcy. Trendy zmieniają się cały czas i na pewno kształtują rynek - ocenia.

Kowalewski zaznacza jednak, że SuperDrob nie jest lokalnym producentem, przez co spadek spożycia mięsa w Polsce np. o 0,5 kg nie będzie mocno odczuwalny dla spółki.

- Mamy dostęp do rynków, gdzie produkcja i spożycie mięsa rosną, bo przybywa ludzi. Tak więc nawet jeśli lokalnie następuje odwracanie się od jakichś produktów, globalnie jeszcze przez długi czas nie będzie to zauważalne - dodaje.

W ocenie członka zarządu SuperDrobu aktualne trendy na rynku mięsa są korzystne dla branży drobiarskiej.

- Wśród całego wyboru mięs kurczak wydaje się najlepszy. Ma najmniej tłuszczu, jest najłatwiejszy w przygotowaniu. Tak więc nie wydaje mi się żeby trendy wegetariańskie zachwiały spożyciem mięsa w przewidywalnej dla nas przyszłości - dodaje.

Kowalewski wskazał, że choć SuperDrob obserwuje rynek produktów wegetariańskich i zamienników mięsa, na razie nie planuje wchodzić w tę kategorię.

- Przez ostatnie dwa lata skupiliśmy się na dostarczeniu produktu premium, który też odpowiada na pewne trendy rynkowe. Kurczak Sielski to odpowiedź na zapotrzebowanie na produkt lepszy, z dodatkowymi walorami. Tak więc staramy się odpowiadać na trendy i obserwujemy rynek produktów wegetariańskich - podsumował.