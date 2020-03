SuperDrob wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa w zakładach

ZT Kruszwica: Jesteśmy zabezpieczeni w materiały i surowce do końca półrocza

W związku wystąpieniem zagrożenia koronawirusem typu COVID-19 zakłady SuperDrob S.A. w Polsce wprowadziły środki bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób spoza zakładu.

Zakłady pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, zgodnie z wydanymi zaleceniami. Wprowadzono zakaz przemieszczania się pracowników pomiędzy zakładami Grupy SuperDrob S.A. oraz delegacje/ wyjazdy pracowników.

- Rozdzieliliśmy strefę produkcyjną od administracyjnej. Do strefy produkcyjnej wchodzą tylko pracownicy tej strefy. Pozostałe osoby muszą uzyskać zgodę od dyrektora zakładu. W strefie administracyjnej poruszają się tylko pracownicy biurowi. Pracownicy produkcji nie wchodzą do strefy administracyjnej (tzw. biurowca) - poinformował Ryszard Waśniewski, członek zarządu ds. Operacyjnych (COO).

Ponadto, zostały zainstalowane dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekcyjnym przy każdym wejściu do zakładu. Pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do budynków.

Wprowadzono także wzmożony nadzór nad pracownikami polegający na kontroli ogólnego stanu zdrowia, ocena wizualna pracownika np. kaszel, katar. Osoby z objawami przeziębienia są odsuwane od pracy i kierowane do wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia jednostek.

- Wstrzymuje się wszelkie wizyty, audyty osób postronnych, co wiąże się z przesunięciem zaplanowanych dat audytów (do odwołania). W przypadku eskalacji zagrożenia specjalny zespół wewnętrzny powołany w zakładzie będzie podejmował dalsze działania - dodał Waśniewski.

Kierowca dostarczający towar musi posiadać kompletną, czystą odzież roboczą oraz komplet jednorazowej odzieży ochronnej. Należy kontrolować stan zdrowia kierowców dostarczających towar poprzez ocenę wizualną. Osoby z gorączką, kaszlem nie będą wpuszczane na teren zakładu.