Sushi Factory: Chcemy być postrzegani jako producent oryginalnych dań azjatyckich

Marcin Zalicki wskazuje, że w 2019 r. firma skupiała się na rozbudowywaniu portfolio marki Sushi4You wprowadzając nowe zestawy i nowe sushi specjały.

- Każdy rok w Sushi Factory upływa pod znakiem intensywnego rozwoju oraz inwestycji w nowe pomysły i realizacje. Nie inaczej było w roku 2019. Skupialiśmy się także na rozwoju brandów Asia4You i Ready4You, w ramach których będziemy oferować wysokiej jakości gotowe obiady i przekąski oparte na oryginalnych azjatyckich recepturach. Dziś nasze produkty można znaleźć w polskich sieciach handlowych, jak i za granicą, m.in. na rynku niemieckim i węgierskim - dodaje.

Dyrektor zarządzający Sushi Factory przyznaje, że spółka chce być postrzegana nie tylko jako fabryka sushi, ale producent oryginalnych dań azjatyckich.

- Do tej roli ewoluowaliśmy w ciągu ostatniego roku. Efekty tych zmian będziemy komunikować niebawem. Jeszcze nie mam śmiałości nazwać nas liderem kategorii, ale na pewno dążymy do uzyskania i utrzymania tej pozycji. Pracuje na to cały czas zespół, na czele z działem RnD i jakości, technologami i działem handlowym. W minionym roku otrzymaliśmy ważne dla firmy i marek nagrody. Liczymy, że w tym roku ponowimy ten sukces, wprowadzając innowacyjne nowości produktowe, rozwijając się na rynku polskim oraz intensyfikując ekspansję na rynki zagraniczne - podsumowuje.