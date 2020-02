Sushi Factory stawia na dania gotowe i zestawy dla wegetarian

Dyrektor zarządzający Sushi Factory wskazuje, że konsumenci oczekują od kupowanych w sklepach dań gotowych najwyższej jakości, zarówno jeżeli chodzi o smak, jak i użyte składniki.

- Aby sprostać tym wyśrubowanym wymaganiom, w drugiej połowie 2019 roku powołaliśmy do życia nowy zespół specjalistów, których praca skupia się na tworzeniu dań maksymalnie odzwierciedlających smakiem i jakością to, co można otrzymać podczas wizyty w dobrej restauracji, czy to, co można smakować żyjąc na co dzień w Azji - mówi.

Zalicki wskazuje, że pierwszymi owocami tych prac były limitowane zestawy Sushi4You Authentic, w którym sushi podane zostało na naturalnej, drewnianej tacy, jak i zestawy świąteczno-noworoczne, w których wykorzystano tacki o unikalnych kształtach – choinki i łódki oraz w których pojawiły się wyjątkowe rolki, jak m.in. rainbow roll.

Sushi Factory...dla wegetarian

- Poza tym w 2019 roku pojawiała się nowość, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem wśród klientów Sushi4You – chodzi o Sushi4You Vege, zestaw dedykowany weganom i wegetarianom. Jako jedyni na polskim rynku zaoferowaliśmy także zestaw Sushi4You Bento, w którym obok rolek sushi znalazły się specjały kuchni azjatyckiej - pierożki Gyoza i krewetki w tempurze - dodaje.

Dyrektor zarządzający Sushi Factory zaznacza, że wprowadzone na rynek pod koniec 2018 r. Wrap4You nadal znajdują się w ofercie.

- Samą kategorię „food to go” rozwinęliśmy o jeszcze jedną nowość - Sush4You Na raz, czyli małe sety składające się z czterech najwyższej jakości rolek sushi. Zestawy te wygrywają ze względu na świetny smak, dobrą cenę i wygodę podczas jedzenia, także „w biegu" - mówi.

Zalicki dodaje, że oferta Sushi Factory cały czas rozbudowywana jest o inne propozycje dań gotowych inspirowanych kuchnią azjatycką.

- Są to takie innowacje, jak np. sushi podawane na słodko czy desery łączące ze sobą wytrawne i słodkie smaki. To właśnie mocny rozwój marek Asia4You i Ready4You sprawił, że dziś Sushi Factory to nie tylko fabryka sushi. Na uwagę zasługuje choćby Chaps Lunch, czyli dania, które wystarczy podgrzać w kuchence mikrofalowej lub piekarniku. Ta kategoria będzie obfitować w 2020 roku w nowości, jednak teraz wolałabym nie zdradzać więcej szczegółów - podsumowuje.