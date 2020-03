Tarczyński: Nasze zakłady działają nieprzerwanie

Handlowy czwartek: Sieci handlowe vs koronawirus wygrały 1:0. Szykuje się kolejne starcie

Firma Tarczyński S.A. rozpoczęła przekazywanie 6 ton swoich produktów do wszystkich 19 szpitali zakaźnych na terenie całej Polski. Dodatkowo wyroby marki trafią też do placówek charytatywnych we Wrocławiu.

– W tak trudnym okresie dla nas wszystkich zdajemy sobie sprawę, jak wielkim poświęceniem jest praca całego personelu medycznego. Dziś różnorodne branże jednoczą się, aby wspomóc tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Chcemy również przyłączyć się do tych działań i pomóc tym, którzy pracują dla dobra nas wszystkich oraz tym, którzy potrzebują wsparcia w trudnej codzienności – tłumaczy Jacek Tarczyński, prezes zarządu firmy Tarczyński S.A.

Wśród placówek, które otrzymają wsparcie od firmy Tarczyński, znajdują się szpitale przekształcone na zakaźne: między innymi we Wrocławiu, Grudziądzu, Poznaniu, Starachowicach, Białymstoku czy Szczecinie. Pierwsze dostawy do szpitali są już realizowane. Kolejne będą przekazywane według potrzeb konkretnych placówek.

Oprócz tego firma zdecydowała się wesprzeć charytatywnie Bank Żywności we Wrocławiu oraz Dom Brata Alberta we Wrocławiu, przekazując kabanosy i inne produkty dla osób starszych i potrzebujących.

– Nasze zakłady produkcyjne działają nieprzerwanie. Regularnie dostarczamy produkty do sklepów, a akcja, którą organizujemy, ma być wyrazem solidarności z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami, którzy szczególnie w obecnej sytuacji, z tak ogromnym wysiłkiem wypełniają swoje obowiązki. Jednocześnie chcę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, żeby dbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników. W tym celu wprowadziliśmy szereg środków prewencyjnych i procedur, które przestrzegane na każdym szczeblu firmy – podsumowuje Jacek Tarczyński.