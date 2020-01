Tarczyński uruchamia strefę aktywności w Zakopanem

Podlaskie i warmińsko – mazurskie to kolejne województwa na mapie Polski, które właśnie zaczęły ferie. Jedni wybiorą się w góry, inni wybiorą wyjazd za granicę lub odpoczynek w mieście. Bez względu na to, należy pamiętać, że ferie to świetny moment, żeby zachęcić dzieci do ruchu. Sport i aktywność fizyczna to dla najmłodszych doskonały sposób na nabranie sił przed wyzwaniami, które czekają na nie w drugiej części roku szkolnego. Żeby aktywnie spędzać czas na dworze, trzeba zjeść pożywne śniadanie. Od 24 stycznia będzie zachęcać do tego specjalna Strefa Aktywności Tarczyński, która stanie tuż przy słynnych Krupówkach, na Placu Niepodległości w Zakopanem.

- Ruch w połączeniu z pożywnymi posiłkami ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, dlatego już po raz kolejny zachęcamy do odwiedzenia Strefy Aktywności Tarczyński. Marka Tarczyński promuje aktywny tryb życia nie od dziś. Latem można było nas spotkać na plażach, zimą przyszedł czas na góry. W Zakopanem Strefa będzie wyjątkowo różnorodna, przepełniona nie tylko atrakcjami, ale i najwyższej jakości mięsnymi przekąskami o wyjątkowym smaku, które z pewnością dadzą dużo energii potrzebnej do zabaw na śniegu” - powiedział Tomasz Tarczyński, Dyrektor Marketingu Tarczyński S.A.

Pod dużym pomarańczowym namiotem dzieci, ale też ci trochę starsi znajdą wiele smacznych atrakcji. Już z daleka będzie można zauważyć duży food truck, gdzie będą serwowane hot – dogi na kilka sposobów z parówką bez konserwantów, 100% mięsa. Swoją premierę będzie miał Kim-Dog z kimchi, czerwonym sosem, czarnym sezamem i limonką wg. przepisu Szymona Czerwińskiego – finalisty kulinarnego programu telewizyjnego oraz autora książki ”Sprytne gotowanie”. Fani gotowania w każdy weekend będą mieli okazję zobaczyć pokazy gotowania na żywo, podczas których Szymon będzie przygotowywał pożywne śniadania, lunch czy też imprezowe, karnawałowe przekąski.

Najmłodsi będą mogli rozgrzać zarówno ciało, jak i umysł w specjalnej Strefie Gryzzali. Czekać tu na nie będzie m.in. basen z piłkami oraz ścianka wspinaczkowa. Dzieci układać będą również piramidę żywienia z dużych magnetycznych puzzli i grać w wyjątkową wersję gry Zgadnij Kto to?

Dla nieco większych dostępna będzie strefa gamingowa z konsolami i tajemniczą grą Meat Ninja, a ci którzy lubią śnieżne szaleństwo, w Strefa Protein będą mogli zrobić sobie zdjęcie, tworząc z niego GIF dnia. W soboty od 20.00 na spragnionych tanecznych wrażeń Strefa Aktywności Tarczyński zaprasza wszystkich na Exclusive Party, gdzie przy muzyce, którą zagra DJ Paul Orlov, będą mieli okazje spróbować karnawałowych przekąsek.

Do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w każdą niedziele będą zachęcać gwiazdy: Jacek Borkowski, Aneta Zając, autorka bloga Makóweczki czy Bartosz Obuchowicz z rodziną, którego będzie można spotkać już w najbliższą niedzielę, 26 stycznia.