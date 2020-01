Trend wegetariański ma swoje plusy dla branży mięsnej

Zapytaliśmy Tomasza Łączyńskiego o opinię na temat rosnącej popularności wegetarianizmu oraz zjawisko ograniczania spożycia mięsa przez konsumentów.

- Na to pytanie powinienem udzielić dwóch odpowiedzi: jako konsument i jako osoba pracująca w branży mięsnej. Jako prezes zakładu mógłbym powiedzieć pewnie, że dla branży to zła informacja, że będziemy jeść więcej warzyw. Z drugiej strony ten trend też ma swoje plusy. O wszystkim decyduje rynek, a naszym zadaniem jest takie dostosowanie się, żeby jak najlepiej odczytać jego potrzeby - wskazał.

Prezes Pekpolu uważa, że branża powinna wyciągnąć wnioski z faktu, że ludzie jedzą więcej warzyw i postarać się wykorzystać tę tendencję.

- Obserwujemy, że następuje trend zdrowej żywności, który dotyczy i mięsa i warzyw. Mam nadzieję, że tego typu zmiany dla nas, konsumentów są dobre. Nie ma więc powodu żeby narzekać, że społeczeństwo będzie zdrowsze. Jako branża powinniśmy po prostu dopasować się do tego, co jest na rynku. Jeśli wcześniej w większej proporcji były produkty wysokowydajne, to zakład dostosowywał się do możliwości zakupu przez klienta i pieniędzy, którymi dysponował. Kiedyś do zakładów mięsnych stały kolejki, a ludzie chcieli dostać jakikolwiek surowiec. Dziś jest nadwyżka i trzeba szukać swojego miejsca na rynku, a działania promocyjne muszą się dostosować do tendencji rynkowych. Dziś trochę inaczej hodować trzeba trzodę i bydło. Będziemy produkować mniej, ale wyższej jakości - mówi.

Łączyński przyznaje, że produkcja warzywna nie jest dominująca dla ZM Pekpol, ale spółka trzyma rękę na pulsie.

- Uważnie patrzymy, w którą stronę powinniśmy się rozwijać. Możliwe, że powinniśmy funkcjonować na dwóch, trzech nogach, dzięki czemu będziemy bardziej stabilni w stosunku do rynku - podsumował.

