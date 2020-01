Trwa likwidacja stada indyków zarażonych wirusem ptasiej grypy

Wielkopolskie: Wojewoda zaapelował do hodowców ws. ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach Robert Łęgosz przekazał PAP w sobotę, że po zagazowaniu stada ok. 40 tys. indyków martwe ptaki zostaną przewiezione do zakładu utylizacyjnego w Śmiłowie niedaleko Piły. "Planowaliśmy, że dzisiaj zakończymy całą akcję, ale z różnych względów przedłuży się ona do godzin nocnych, możliwe, że zakończymy ją w niedzielę" - powiedział.

W piątek powiatowy lekarz weterynarii w Szamotułach wydał rozporządzenie, w którym wyznaczył w promieniu 3 km od ogniska choroby strefę zapowietrzoną, a w promieniu kolejnych 7 km strefę zagrożoną. "Można powiedzieć, że mamy szczęście, bo na terenie zapowietrzonym nie mamy żadnego obiektu komercyjnego utrzymującego drób, natomiast w strefie zagrożonej jest ich około 10" - przyznał Łęgosz.

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie zagrożonym nie można m.in. wprowadzać i wyprowadzać drobiu z gospodarstw, organizować pokazów, targów lub konkursów ptaków. Jest także zakaz wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody lekarza weterynarii.

Ponadto na terenie zagrożonym nakazuje się odkażenie i czyszczenie środków transportu wykorzystywanych do przewożenia ptaków, ich mięsa lub paszy. Należy również stosować środki bezpieczeństwa takie jak maty dezynfekcyjne przed wejściami i wjazdami do gospodarstw.

W strefie zapowietrzonej dodatkowo należy zamknąć drób w pomieszczeniach uniemożliwiając mu kontakt z dzikim ptactwem. Nie można również przewozić ptaków i ich mięsa oraz jaj bez zgody powiatowego lekarza weterynarii.

O wystąpieniu wirusa ptasiej grypy na fermie w miejscowości Zapust poinformował w czwartek Wielkopolski Urząd Wojewódzki. To szósty przypadek choroby odnotowany w regionie od początku roku.

W środę w związku z wykryciem kolejnych ognisk ptasiej grypy w Wielkopolsce wojewoda Łukasz Mikołajczyk zaapelował do mieszkańców regionu i hodowców o przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz bioasekuracji w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa.

Wojewoda podkreślił w apelu, że wirus ptasiej grypy nie jest niebezpieczny dla ludzi; do tej pory nie notowano przeniesienia infekcji na człowieka. Zaznaczył, że człowiek, nie zachowując odpowiednich środków bezpieczeństwa, może jedynie przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży czy rękach.

Jak przypomniał, należy unikać kontaktu z ptactwem, szczególnie dziko żyjącym. Wskazał, by przy kontakcie z ptakami, np. w gospodarstwach, gdzie hodowany jest drób, używać jednorazowych rękawiczek i bezwzględnie myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym.

W apelu wskazano również, że ptasie jaja i mięso drobiowe należy trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, aby nie miały styczności z inną żywnością, ponadto unikać należy spożywania surowych jaj.