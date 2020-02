UE rezygnuje z zakazu importu drobiu z Ukrainy pod silną presją Kijowa

Unia zawiesiła import mięsa z całej Ukrainy na rynki państw unijnych, gdy 20 stycznia 2020 roku ukraińskie służby zgłosiły do OIE ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie położonym w obwodzie winnickim.

Ukraińska firma MHP, od dnia 23 stycznia 2020 roku, zaprzestała eksportu mięsa drobiowego z zakładów posiadających zezwolenia Komisji Europejskiej na sprzedaż drobiu na rynek wspólnotowy. Decyzja UE wywołała natychmiastową reakcję strony ukraińskiej. Służby Państwowe Ukrainy wyraziły zaniepokojenie zastosowanymi przez UE restrykcjami mając na uwadze dotychczasowe wyniki negocjacji handlowych i wdrażanych procedur weterynaryjnych równoważnych z warunkami obowiązującymi we Wspólnocie. Ukraińskie władze weterynaryjne podjęły wszelkie możliwe kroki zmierzające do ponownego otwarcia rynku UE i osiągnięcia porozumienia w sprawie uznania zasad podziału na strefy. W zadziwiająco krótkim czasie Ukrainie udało się wynegocjować korzystne dla siebie warunki współpracy handlowej.

Wydana decyzja nie była jednogłośna. Część państw unijnych głosowała przeciw wyrażając niezadowolenie ze współpracy z Ukrainą w innych kwestiach. Przedstawiciele ukraińskiej administracji podkreślili, że zdają sobie sprawę z wątpliwości unijnych państw odnośnie spełniania przez Ukrainę wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności i równoważnych warunków produkcji w odniesieniu do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

Strona ukraińska zapowiedziała, że rok 2020 będzie priorytetowy w działania zmierzające do wzrostu zaufania między Ukrainą a UE w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych. Ukraina w ramach umowy stowarzyszeniowej zobowiązała się do wdrożenia w perspektywie kilku lat równoważnych warunków do norm obowiązujących w UE w zakresie produkcji rolnej. Między innymi Ukraina ma zmienić prawodawstwo w obszarach bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.

W ocenie KIPDiP silna presja Ukrainy na wznowienie eksportu do UE nie jest zadziwiająca, z uwagi na fakt, że kraj ten jest trzecim największym dostawcą kurczaków spośród państw trzecich na rynek Wspólnoty.

- W 2018 roku Ukraińcy przywieźli do UE ponad 123 tys. ton mięsa drobiowego, co oznacza wzrost o prawie 54 procent w porównaniu do 2017 roku. W 2019 roku wielkość 123 tys. ton Ukraina osiągnęła już po 11 miesiącach. Zablokowanie importu mięsa drobiowego z Ukrainy, jak się okazuje tylko na chwilę, było jednym z kluczowych czynników korzystnie wspierających ceny skupu żywca brojlerów kurzych w ostatnich tygodniach na rynku polskim. Zakładaliśmy, że duża część ukraińskich dostaw do Europy przypadła Polsce. Wyższe zapotrzebowanie z ubojni na surowiec eksportowy wywarło presję na wzrost cen żywca - ocenia Izba.