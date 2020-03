Ukraina: Czołowy producent jaj inwestuje w alternatywne systemy chowu

Jaja konsumpcyjne z wolnego wybiegu dystrybuowane przez ukraińskiego producenta pojawiły się już na półkach sieci handlowych Metro, Auchan i Billa. W planach jest także wejście do kilku innych.

Ovostar jest pierwszym z głównych ukraińskich producentów, który pojawił się na rynku z taką ofertą. Jaja z tak zwanego chowu wolnowybiegowego można było nabyć tylko w małych gospodarstwach. Przedstawiciel Ovostar podkreślił, że z uwagi na wyższe koszty produkcji cena takich jaj musi również być wyższa.

Jak komentuje KIPDiP, Ovostar w długoterminowej strategii rozwoju swojej działalności uwzględnił panujące na świecie trendy konsumenckie.

- Sądzimy, że jednym z czynników skłaniających Ukrainę do inwestowania w „alternatywę” jest założenie zwiększania swojej pozycji w UE. Ovostar był pionierem na Ukrainie w inwestowaniu w instalacje spełniające normy dobrostanu obowiązujące unijnych producentów, w tym w klatki „wzbogacone”. Rozwój w tym kierunku rozpoczęto w 2016 roku. Różnicowanie asortymentu produkcji wydaje się być bezpiecznym rozwiązaniem stosowanym przez wielu światowych graczy rynku jajecznego w związku z istniejącą niepewnością, co do przyszłości chowu klatkowego. Możemy tylko przypuszczać, że duzi gracze próbują minimalizować ryzyko rynkowe poprzez dywersyfikację profilu produkcji, a nie całkowitą rezygnację z chowu klatkowego - ocenia Izba.