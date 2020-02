Ukraina potrzebuje wsparcia w walce z ASF

Przewodniczący zarządu ukraińskiego agroholdingu KSG Agro Siergiej Kasjanow wezwał państwa europejskie do współpracy z Ukraińcami przeciwko ASF, w szczególności do pomocy we wprowadzeniu odpowiednich odszkodowań na Ukrainie. Propozycja padła podczas dyskusji panelowej na Forum Europa-Ukraina, które odbyło się w dniach 4-5 lutego w polskim Rzeszowie.