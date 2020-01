USA: Zamienniki mięsa będą oznaczane jako imitacja?

Deb Fischer, senator z Nebraski i członkini Senackiej Komisji Rolnictwa jest pomysłodawcą tzw. Real Meat Act, ustawy, która ma położyć kres "zwodniczym" praktykom etykietowania alternatywnych produktów białkowych jako mięsa. Projekt ustawy zawiera precyzyjną definicję wołowiny, co, w założeniu twórców, zmniejszy wątpliwości konsumentów i dostarczy rządowi federalnemu narzędzi do egzekwowania nowego prawa.

- Wołowina pochodzi od bydła - kropka. Według USDA (Departament Rolnictwa USA - przyp. red.) mięso wołowe przechodzi rygorystyczną kontrolę i proces etykietowania, ale produkty białkowe pochodzenia roślinnego, które naśladują wołowinę i czasami są oznakowane jako wołowina, są nadzorowane przez FDA (Agencja Żywności i Leków - przyp. red.). Produkty te nie są więc objęte tymi samymi standardami bezpieczeństwa i etykietowania żywności, co wołowina. Amerykanie zasługują na to, aby wiedzieć, co jest na ich talerzu. Ustawa Real Meat ochroni konsumentów przed oszukańczymi praktykami marketingowym - powiedziała senator Fischer.

- Firmy produkujące podróbki mięsa w dalszym ciągu wprowadzają konsumentów w błąd co do wartości odżywczych i faktycznego składu swoich produktów. Pochwalamy wysiłki senator Fischer na rzecz wprowadzenia przepisów, które położyłyby kres zwodniczemu znakowaniu fałszywych produktów mięsnych i pozwoliły producentom bydła konkurować na równych warunkach - powiedziała Jennifer Houston, prezes Krajowego Stowarzyszenia Wołowiny (NCBA).

Amerykańskie zrzeszenie branży wołowej (NCBA) przeprowadziło badanie, z którego wynika, że 55 proc. konsumentów nie rozumie, że „wołowina pochodzenia roślinnego” wcale nie była wołowiną, ale produktem całkowicie wegańskim lub wegetariańskim.

Projekt ustawy "Real Meat Act" wprowadza nie tylko definicję wołowiny i jej przetworów. Dokument zakłada także, że zamienniki będą musiały posiadać na etykiecie słowo „imitacja” w tej samej wielkości i widoczności bezpośrednio przed lub po nazwie żywności i oświadczenie wskazujące, że produkt nie zawiera mięsa.