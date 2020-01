W Bułgarii z powodu ASF zlikwidowano ok. 200 tys. pogłowia trzody chlewnej

W rozmowie z radiem publicznym przekazała, że w Unii Europejskiej z powodu zarazy zlikwidowano 1,4 mln świń.

Jak podała minister, w UE wykryto w sumie 3900 ognisk ASF, w tym 49 w Bułgarii. Na początku stycznia w Bułgarii wykryto siedem nowych ognisk ASF w lasach; chorobę roznosiły dziki.

Od pojawienia się ASF na masową skalę na początku lata ub.r. w Bułgarii zabito ok. 200 tys. zwierząt, w tym ponad 150 tys. w dużych gospodarstwach hodowlanych. Obecnie kończy się likwidacja pogłowia w gospodarstwie we wsi Brestak niedaleko Warny na wschodzie kraju, w której było 40 tys. zwierząt. W większości regionów na północy i w środkowej części kraju w małych prywatnych gospodarstwach nie ma świń.

W każdej dużej farmie po dezynfekcji powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy do jej ponownego uruchomienia. Eksperci podkreślają, że stwarza to poważne problemy dla branży hodowlanej - w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy wieprzowina w Bułgarii podrożała o ok. 60 proc.

Jak poinformowała minister Tanewa, w Unii Europejskiej ASF spowodowało straty w wysokości 110 mln euro. Nie ujawniła jednak, jakie straty z tego tytułu poniosła bułgarska gospodarka.