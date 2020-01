W Lublinie powstanie przetwórnia drobiu

Bułgaria: Wstrzymano sprzedaż ok. 50 ton polskiego mięsa zakażonego salmonellą

Jak podaje Dziennik, planowany zakład ma powstać na niezagospodarowanej dziś działce w sąsiedztwie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

- Przetwórnię drobiu zamierza tutaj otworzyć świdnicka spółka Polski Drób. Przy ul. Dobrzańskiego chce zbudować od podstaw dwie hale produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni 7739 mkw. Na Felinie nie jest planowana ubojnia. Inwestor zapewnia, że przetwórnia będzie się zajmować wyłącznie gotowymi tuszkami dostarczanymi z zewnętrznych ubojni. Z dokumentów wynika, że firma będzie produkować maksymalnie 120 ton elementów drobiowych na dobę. Aż 90 proc. powstających w zakładzie odpadów (chrząstki, ścięgna oraz błony) ma trafiać do schroniska dla zwierząt jako karma. Inwestor szacuje, że będzie to ok. 140 ton rocznie. Odpady mają być chłodzone, a firma zapewnia, że jej działalność nie będzie się wiązała z uciążliwościami zapachowymi dla otoczenia - czytamy w artykule.

Więcej na Dziennikwschodni.pl