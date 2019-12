Wędkarze morscy zapowiadają gotowość do blokady portów w pierwszych dniach stycznia

Sztab kryzysowy armatorów rybołówstwa rekreacyjnego skupionych w Stowarzyszeniu Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych z Kołobrzegu (SAJKS) oraz Bałtyckim Stowarzyszeniu Wędkarstwa Morskiego z Darłowa wydał oświadczenie. Poinformował w nim, że dotychczasowe rozmowy z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem nie doprowadziły do "żadnego rozwiązania" i w pierwszych dniach stycznia armatorzy zaczną grupować statki i będą gotowi do kolejnego etapu strajku. Ten według wcześniejszych zapowiedzi miałby polegać na blokowaniu strategicznych portów w Polsce.

Protest jest związany z wprowadzonym przez Unię Europejską zakazem połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego od stycznia 2020r. Jest też odpowiedzią na zwłokę w nowelizacji ustawy o recyklingu. Bez zmiany w ustawie trudniący się rybołówstwem rekreacyjnym, zarejestrowanym jako transport morski, nie mają prawa do rekompensat za zezłomowanie swoich jednostek. Nie kwalifikują się też oni do pomocy z UE.

"Mocne, ostre pogotowie strajkowe rozpoczynamy od 7 stycznia 2020 r. Będziemy gotowi do wyjścia w morze, nie oznacza to rozpoczęcia akcji blokowania strategicznych portów. Cały czas liczymy na to, że rząd jednak zrozumie, że w jego i w naszym interesie jest to, by do tego strajku nie doszło. Nie są zerwane rozmowy z rządem, chcemy, by rząd podpisał z nami porozumienie" - poinformował w poniedziałek PAP prezes SAJKS Waldemar Giżanowski.

Dodał, że armatorzy nie są zwolennikami rozwiązań siłowych. "Jednocześnie nie będziemy w stanie czekać w nieskończoność. Nie będziemy umierać w milczeniu. Rząd miał wystarczająco dużo czasu przed wyborami, w poprzednich latach, by problem uporządkować. Do tej pory nie mamy niczego - żadnych konkretów" - powiedział Giżanowski.

Wędkarze morscy domagają się odszkodowania dla armatorów jednostek rybołówstwa rekreacyjnego za wprowadzenie zakazu połowu dorsza od 1 stycznia 2020 r., rekompensaty dla załóg z tytułu utraty stanowisk pracy oraz możliwości trwałego wycofania jednostek z prowadzonej działalności. "Z naszych szacunków wynika, że na zaspokojenie naszych roszczeń wystarczyłaby kwota ok. 150 mln zł" - zaznaczył w rozmowie z PAP Giżanowski.