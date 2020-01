Wiceminister rolnictwa: najskuteczniejszą formą walki z ASF jest redukcja populacji dzików

Funkcjonowanie w strefach ASF to nowa sytuacja dla Polski zachodniej

Wiceminister wskazał w Sejmie, że wejście w życie specustawy, której celem jest zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, będzie stanowiło przełom w walce z ASF. Pozwala ona - tak wyjaśniał - na odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze, na polecenie wojewody i na wiosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. Giżyński zaznaczył, że "jest zalecenie, by rozporządzenie wojewody o odstrzale sanitarnym było poprzedzone dyskusją na posiedzeniu wojewódzkiego zespołu kryzysowego".

Wskazał, że o wykonywania odstrzału będzie można delegować posiadających uprawnia do polowań policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, państwowej straży pożarnej. Możliwy jest również udział żołnierzy w odstrzale sanitarnym, przy czym zgodę na zaangażowanie wojskowych musi wydać minister Obrony Narodowej.

Pytany o to jak działa bioasekuracja na granicach, powiedział, że na wszystkich przejściach rozłożone są maty, kontrolowana jest przewożona żywność, zwłaszcza tzw. przetwory domowe.

Z kolei zapytany jak działania podejmowane przez Polskę oceniają instytucje międzynarodowe i rządy innych krajów, wiceminister wskazał, że "mamy pełną zgodność co do metod zwalczania ASF w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do tej metody najskuteczniej, zalecanej jako najważniejsza". Wyjaśnił, że zarówno według KE jak i EFSA najskuteczniejszą metodą walki z afrykańskim pomorem świń jest redukcja populacji. W następnej kolejności - jak dodał - jest utylizacja martwych zwierzą, a trzecią - bioasekuracja.

Podkreślił, że np. w Niemczech czy Francji, które prewencyjnie odstrzeliły ok. miliona dzików problem ASF nie istnieje. Jego zdaniem, dobrze z pomorem poradzili sobie też Czesi i Belgowie, którzy zagrożony zarazą teren ogrodzili i przeprowadzili sanitarny odstrzał. "W lubuskim zrobiliśmy tak samo" - wskazał.

Specustawa dotycząca ASF (17 stycznia br. poparł ją Senat - PAP) zmienia zapisy w 9 innych ustawach i ma ułatwić zwalczanie tej choroby przede wszystkim poprzez wybijanie dzików i zwiększenia bioasekuracji.

Przepisy zakładają m.in zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy, możliwość budowy niecek dezynfekcyjnych bez konieczności uzyskania pozwoleń, wykorzystanie Funduszu Leśnego do budowy ogrodzeń, konieczność przestrzegania bioasekuracji przez uczestników polowań.