Podatek od mięsa to niebezpieczny miks ideologii i dużych pieniędzy w tle

Koalicja organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price) zaproponowała Parlamentowi Europejskiemu wprowadzenie tzw. podatku od mięsa.

Aktywiści chcą podniesienia cen mięsa do 2030 roku: wołowiny/cielęciny o 47 eurocentów (2 zł) za 100 g, wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 g oraz kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) na 100 g. Nowe ceny mogą skutkować w redukcji emisji CO2 nawet o 120 milionów ton w samej Europie, a spożycie mięsa z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny zmniejszyłoby się odpowiednio o 30%, 57% i 67%.

Jerzy Wierzbicki wskazuje, że należy zwrócić uwagę kto stoi za propozycją podatku od mięsa.

- Za tą absurdalną propozycja prezentowaną przez lobbystów z TAPP w tym m.in. przedstawicieli koncernów, stoją wielkie pieniądze, ponad 30 mld euro. Emisja CO2 z sektora rolnego to tylko 8,7 proc. wg danych publikowanych na stronach Parlamentu Europejskiego. W USA emisja z sektora produkcji zwierzęcej to 3,7% a w UE podobnie około 4% - dodaje.

Prezes PZPBM zauważa, że jeśli chodzi o obniżenie emisji to zdrowy rozsądek wskazywałby szukanie oszczędności wśród tych których emisja stanowi 92,3%, tam gdzie emisja jest największa.

- Propozycja powinna być postulatem podniesienia cen/kosztów energii, kosztów transportu poprzez nowy podatek. Propozycja złożona przez TAPP jest jednak wymierzona w produkcję mięsa. Wydaje się zatem, że nie o obniżenie emisji tu chodzi, a tak naprawdę o zduszenie popytu na białko zwierzęce i zrobienie więcej miejsca na rynku dla produktów alternatywnych - dodaje.

Wierzbicki ocenia, że Unia Europejska podejdzie do tej sprawy rozsądnie.

- Decyzje podejmowane w Trilogu (formalne spotkanie trójstronne - przyp. red.) i są z reguły mocno wyważone. W szczególności kraje z Europy Środkowo Wschodniej powinny pamiętać najlepiej do czego prowadzą pomysły ekonomiczne socjalistów. Ekonomię polityczną socjalizmu już przerabialiśmy z wiadomym skutkiem. W latach 80-tych szara strefa działała sprawnie, mięso ze wsi do miasta było przewożone w tajemnicy po znajomych. Z gospodarki kapitalistycznej mamy przykład podobnych pomysłów tj. prohibicji i jej skutków. To pomysły generujące szarą strefę i przestępczość zorganizowaną. To nie jest droga do rozwiązywania realnych problemów, a niebezpieczny miks ideologii i dużych pieniędzy w tle. W moim przekonaniu będzie to w UE zauważone i odpowiednio potraktowane - podsumowuje.