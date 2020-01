Zachodniopomorskie: kończą się działania zwalczające ognisko ptasiej grypy

"Szybkość podjętych działań może spowodować zminimalizowanie zagrożenia w dużym procencie" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost. Wskazał też, że na terenie zapowietrzonym - w promieniu 3 km od ogniska choroby i zagrożonym, czyli w promieniu 10 km od ogniska choroby, "gospodarstwa utrzymujące drób podlegają perlustracji przez Inspekcję Weterynaryjną w celu wykrycia objawów choroby u ptaków hodowlanych".

Badania, przeprowadzone przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w piątek po południu potwierdziły obecność wirusa H5N8 na przemysłowej fermie indyków w Rościnie. Depopulacja fermy, decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu, rozpoczęła się w sobotę.

Jak zaznaczył Prost, teoretycznie grypa ptaków pojawia się cyklicznie co 7 lat, w co nie wpisuje się obecna sytuacja. "Dodatkowo, nie jest to do końca czas, kiedy grypa występuje, bo zawsze towarzyszy migracji ptaków dzikich. Nie odnotowaliśmy też przypadków zachorowania ptaków dzikich" - powiedział wojewódzki lekarz weterynarii. Wskazał jednak, że "natura nie zna schematów" i takie przypadki mogą się zdarzać. Dodał, że trwają działania dochodzeniowe, mające ustalić przyczynę wystąpienia ogniska ptasiej grypy.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U ptaków padłych w Rościnie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, nie stwarzających zagrożenia dla człowieka.

Hodowca drobiu, po oszacowaniu strat, jak poinformowano, otrzyma odszkodowanie za utracone ptactwo, pasze oraz wszelkie działania, w wyniku których poniósł szkody finansowe. Na fermie w Rościnie hodowanych było ponad 22 tys. indyków.