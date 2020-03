Zakłady Mięsne Olewnik uruchamiają dodatkowe zmiany produkcyjne

Podatek od sprzedaży detalicznej odroczony do końca roku

Zakłady Mięsne Olewnik poinformowały, że dokładają wszelkich starań, aby minimalizować rozwój pandemii Covid-19 wśród najbliższej społeczności.

- Dostosowując się do zarządzeń rządowych wprowadziliśmy obowiązek pracy zdalnej, którym objęto pracowników administracji oraz wszystkich przedstawicieli handlowych co najmniej do 31 marca 2020 r. - informuje Grupa.

- Wyrażamy nadzieję, że środki prewencyjne, które wprowadziliśmy w zakładzie produkcyjnym oraz obszarze administracji biurowej pomogą zmniejszyć ryzyko wzajemnych zakażeń wśród naszych pracowników i dalszej ekspansji wirusa. Czynnik ludzki, zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich stawiamy ponad wszystkie inne priorytety Grupy Olewnik - poinformowała spółka.

Spółka uspokaja partnerów biznesowych, odbiorców i konsumentów, że zabezpieczenia, których Grupa restrykcyjnie przestrzega i regularnie je kontroluje, obowiązują na każdym etapie: technologicznym, produkcyjnym, operacyjnym i logistycznym.

Grupa Olewnik informuje ponadto, że, pomimo zwiększonego popytu na zakup żywności, uruchomiono dodatkowe zmiany produkcyjne, aby zachować dostępność produktów. Biuro obsługi klienta pracuje na dotychczasowych zasadach. Przedstawiciele handlowi pracują zdalnie, ale w 100 proc. obsługują online wszystkie zamówienia i są w stałym kontakcie z klientami. Dostawy towaru są realizowane zgodnie z harmonogramem.