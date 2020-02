Te dyskusje panelowe przedstawiał także MEP Sarah Wiener (Greens, AT), Lukáš Víšek (Członek Gabinetu Komisarza Fransa Timmermansa) oraz Sabine Jülicher (Dyrektor w DG SANTE).

Stanowiło to okazję do wymiany poglądów odnośnie nadchodzącej strategii Komisji UE, która będzie obejmowała kompletny system żywnościowy, od produkcji do konsumpcji, mający na względzie trzy filary zrównoważonego rozwoju: środowisko oraz sprawy socjalne i ekonomiczne.

EDA z dużym zadowoleniem przyjmuje to spójne i zintegrowane podejście do którego my dodajemy kwestie wartości odżywczych, co zostało ujęte w naszym dokumencie EDA odnośnie wizji w zakresie Zielonego Ładu.

W tym kontekście EDA wspiera wszystkie inicjatywy Zielonego Ładu odnoszące się do sektora rolno-spożywczego, które powinny być zebrane razem w ramach prac nad strategią Od Pola do Stołu.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.