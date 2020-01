Jakość sera wzmocniona przez Ishida X-RAY

Firma zainstalowała system kontroli rentgenowskiej Ishida IX-GN-4044 w celu identyfikacji potencjalnych ciał obcych w opakowaniach 3 kg pokrojonego w kostkę sera mozzarella dostarczanego do dodatków do pizzy. Ponadto elastyczność systemu Ishida umożliwiła im również wykorzystanie maszyny do szacowania masy.

Przed instalacją IX-GN firma wykorzystywała wykrywanie metali do procesu kontroli jakości, ale do inwestycji przekonały ją znacznie szersze możliwości technologii rentgenowskiej.

„Dzięki IX-GN-4044 możemy również wyszukiwać szkło, a także różne metale, co oznacza, że ​​możemy uczynić nasze produkty jeszcze bardziej bezpiecznymi dla naszych klientów”, wyjaśnia Richard Rudman, kierownik operacyjny z Famous Brands Cheese Company.

Ishida IX-GN-4044 pracuje nieprzerwanie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, codziennie obsługując 20 ton pokrojonego w kostkę sera z prędkością około 18 worków na minutę. Szybkość linii jest obecnie uzależniona od możliwości maszyny do wyrobu worków, a system rentgenowski ma zdolność działania przy znacznie wyższych prędkościach, co stanowi ważny element zabezpieczenia przyszłego rozwoju firmy Famous Brand Cheese Company.

Firma informuje, że urządzenie jest bardzo przyjazne dla użytkownika, łatwe w obsłudze oraz szybkie i łatwe do czyszczenia. Instalacja i szkolenie zajęły tylko trzy dni, a następnie maszyna natychmiast weszła do produkcji i odtąd działa niezawodnie.

Firma Famous Brand Cheese Company zwróciła się do Ishidy o rozwiązanie rentgenowskie jako wcześniejszy użytkownik wag wielogłowicowych tej firmy.

„Byliśmy już zaznajomieni z zaawansowaniem technicznym i niezawodnością sprzętu Ishida”, mówi Richard Rudman, kierownik operacyjny. Poziomy wykrywania i spójność IX-GN-4044 są znacznie wyższe niż rozwiązania rentgenowskie oferowane przez innych dostawców, podczas gdy funkcja szacowania masy była dla nas dodatkową bardzo interesującą funkcją.”

„Jesteśmy zachwyceni ulepszeniami systemu kontroli rentgenowskiej Ishida w naszej kontroli jakości.”

The Famous Brands Cheese Company zarządzany jest przez wiodącą firmę mleczarską Coega Dairy. Dostarcza produkty serowe do Famous Brands Group, największego markowego franczyzodawcy usług gastronomicznych w Afryce. Należą do nich mozzarella, ser śmietankowy, ser topiony i cheddar i są używane przez franczyzy znanych marek, w tym popularne marki, takie jak Debonairs, Steers, Wimpy Mugg and Bean oraz Vovo Telo.

