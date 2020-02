Wpływ wybranych składników żywności na zachowanie żywotności bakterii lactobacillus spp. w przewodzie pokarmowym – badania in vitro

Najczęściej spotykanymi rodzajami probiotyków sąBifidobacterium spp. i Lactobacillus spp. Za probiotyczne uważane są także wybrane szczepy drożdży Saccharomyces boulardii. Mikroorganizmy, aby mogły zostać zaklasyfikowane do szczepów probiotycznych, powinny zostać precyzyjnie zdefiniowane poprzez określenie odpowiednich kryteriów dotyczących bezpieczeństwa stosowania, cech funkcjonalnych oraz technologicznych.

Mikroorganizmy – kandydaci do miana „probiotyku” – muszą spełnić trzy kluczowe wymagania: (1) muszą być żywe w momencie podania i muszą być mikroorganizmami, (2) muszą być podane w dawce wystarczająco wysokiej, aby wywołać efekt prozdrowotny, (3) muszą wywierać korzystny wpływ na gospodarza [6, 23]. Do niedawna szczepy bakterii probiotycznych izolowano jedynie z przewodu pokarmowego zdrowych ludzi. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie nowymi szczepami, wyizolowanymi z innych, niekonwencjonalnych źródeł, które także są w stanie przetrwać trudne warunki panujące w przewodzie pokarmowym człowieka [25].

Wśród najtrudniejszych barier do pokonania podczas trawienia pokarmu wyróżnia się niskie wartości pH panujące w żołądku, aktywność enzymów trawiennych, a także obecność soli kwasów żółciowych [3, 13, 22]. Czynnikami, które mogą wpływać ochronnie na przeżywalność bakterii są składniki żywności, w tym prebiotyki, czyli składniki pokarmowe niezdolne do życia, wywierające pozytywny wpływ na zdrowie gospodarza, zważywszy na modulację zespołu mikroorganizmów w jelicie [7]. Prebiotyki nie są trawione przez enzymy endogenne przewodu pokarmowego człowieka, trafiają w stanie nienaruszonym do okrężnicy, gdzie ulegają fermentacji, stanowiąc pożywkę dla mikroorganizmów probiotycznych.

Ponadto prebiotyki są rozkładane przez bakterie sacharolityczne obecne w dolnym odcinku przewodu pokarmowego i mają zdolność stymulacji ich wzrostu. Inulina i oligofruktoza są najczęściej stosowanymi i najbardziej efektywnymi prebiotykami [17]. Celem pracy była ocena przeżywalności wybranych szczepów bakterii Lactobacillus plantarum wyizolowanych z oscypka i sera korycińskiego w warunkach in vitromodelu przewodu pokarmowego, w zależności od zastosowanych dodatków żywnościowych, w tym prebiotyków.