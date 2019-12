29. grudnia wygasły uprawnienia eksportowe na Kubę zakładom mleczarskim i drobiarskim

Równocześnie GIW zaznaczył, iż wielokrotnie zwracał się do właściwych władz kubańskich w tej sprawie, ale nie udzieliły one odpowiedzi w przedmiotowej kwestii. Inspektorat zapewnił, że w dalszym ciągu będzie podejmował działania zmierzające do przedłużenia zakładom sektora mleczarskiego i drobiarskiego uprawnień eksportowych na rynek kubański. Zastrzegł jednak, że trudno jest określić termin, kiedy sprawa zostanie sfinalizowana, gdyż ostateczna decyzja w tym zakresie leży w gestii właściwych władz Kuby.

GIW sugeruje wykorzystanie kontaktów handlowych poszczególnych zakładów, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na korzystne la Polskie rozwiązanie zaistniałej sytuacji.